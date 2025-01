Si ets seguidor de 'La Promesa' has d'assabentar-te d'aquesta important cita

Els seguidors de 'La Promesa' estan d'enhorabona davant la gran notícia que ha anunciat La 1. Aquest dimarts 7 de gener, a les 22:50h, la sèrie compleix 500 capítols i celebra l'esdeveniment que tothom espera. Es tracta del casament de Jana i Manuel, que promet noves emocions que sacsejaran les vides dels seus protagonistes.

El que no esperen els nuvis és una última jugada de Cruz per impedir l'enllaç. El servei està trist per no poder assistir al casament, i així ho reflecteix Vera amb la seva actitud. No obstant això, tot té la seva part bona i ella es pot alliberar d'una bona al quedar-se al palau.

Manuel està molt nerviós a 'La Promesa'. Les hores abans de l'enllaç serveixen al nuvi per recordar, no només els moments bons, sinó també a qui no hi és.

| RTVE

Martina no arriba al casament. Curro és qui es veu obligat a informar Jana i Manuel i els revela que la noia sap més del que ells creuen. El missatge d'Ana per a Ricardo va ser devastador, mentre Pia busca el consell de Ròmul per intentar ajudar el majordom a sortir del sotrac.

Mentre al palau tothom s'afanya per preparar el convit i la festa del casament, Jana i Manuel es donen el sí vull i es converteixen, per fi, en marit i muller a 'La Promesa'. Cruz arremet durament contra Jana i li diu que és una vergonya per a la família, mentre Alonso es desfoga per aquest desastre de casament amb Curro i Lorenzo. Leocadia li assegura a Cruz que ella no ha vingut a desvelar cap secret del passat.

Petra nega les acusacions de María Fernández d'haver estat ella qui la va tancar amb Samuel al despatx de Manuel i li dona un ultimàtum a Ricardo. O li explica la veritat a Santos en 24 hores o ho farà ella. Lope troba l'entrada al passadís i decideix explorar-lo amb Vera, Teresa i Marcelo.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. Per àmbits, va revalidar el lideratge a Aragó, les dues Castelles, Catalunya (amb el seu segon millor dada històrica), Madrid, Múrcia i Resta (màxims històrics), i Euskadi.