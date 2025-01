atresplayer anuncia l'estrena de 'Perdiendo el juicio', nova sèrie amb Elena Rivera

El catàleg de sèries d'atresplayer no para de créixer i ja es prepara per a l'estrena de 'Perdiendo el juicio'. La plataforma d'Atresmedia obrirà l'any amb l'arribada d'aquesta sèrie que, com és habitual, estarà disponible abans per als subscriptors premium d'atresplayer. 'Perdiendo en juicio' comptarà amb 10 capítols de 50 minuts cadascun.

Protagonitzada per Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio' és un drama jurídic que narra el moment en què Amanda, una prestigiosa advocada, pateix un greu esclat del seu TOC (trastorn obsessiu compulsiu). A més, li succeeix durant un important judici. A partir d'aquest moment, la seva carrera cau en picat i haurà d'afrontar nous reptes i, pràcticament, una nova vida.

A més d'Elena Rivera, el repartiment principal compta amb Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira i Dafne Fernández. En el repartiment també hi són María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre d'altres.

| Atresmedia

'Perdiendo el juicio' és una producció d'Atresmedia TV en col·laboració amb Boomerang TV. Montse García (Atresmedia) i Luis Santamaría (Boomerang TV) són els productors executius, mentre que María Togores, Pablo Guerrero i Jaime Olías són els directors. Susana López Rubio, Javier Holgado i Jaime Olías són els creadors i guionistes de 'Perdiendo el juicio'.

Teddy Villalba i Laura Jaraiz signen la direcció de producció, José Luis Pulido la direcció de fotografia i Ana Romero Molero la direcció d'art. Gualter de Sá és l'encarregat del vestuari, mentre que maquillatge i perruqueria estan dirigits respectivament per Eva Martínez i Raquel Martínez. Coque F Lahera s'encarrega del so i Ana Alonso del muntatge.

Així és la trama de 'Perdiendo el juicio'

| Atresmedia

Amanda Torres és una prestigiosa advocada que pateix un greu esclat del seu TOC durant un important judici. Des d'aquest moment es converteix en una apestada de la professió i no li és gens fàcil tornar a trobar una feina. En part, per culpa d'aquest episodi fosc i en part perquè no és senzill conviure ni treballar amb les seves contínues manies.

La protagonista es veu obligada a acceptar una oferta de feina en un decadent bufet molt allunyat de les seves expectatives. Allí comparteix casos amb un grup de professionals en hores baixes que res tenen a veure amb els estirats advocats amb els quals abans treballava.

A més, ha de lidiar amb l'atracció que encara sent pel seu marit, del qual es resisteix a divorciar-se, i amb la que comença a sentir pel seu nou cap. Tot això mentre prepara la defensa de la seva germana, que es veu embolicada en un estrany cas d'assassinat. Va succeir el dia del seu casament i pot portar-la a passar la resta dels seus dies a la presó.