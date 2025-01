Gerro d'aigua freda per a Ana Garcés pel que es veu obligada a fer a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, es veu obligada a continuar cedint en tot sobre el seu casament. Aquest dimarts 7 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cruz no va fer més que protestar pel casament que se li venia a sobre. El que Jana no esperava era una última imposició de la marquesa que no li agradava gens. Pia va llegir per a Ricardo la carta en què la seva exdona va donar els motius de la seva marxa i la donzella va fer l'impossible per animar-lo.

De bon grat tampoc no era la fugida constant de Samuel sempre que es creuava amb María Fernández. No obstant això, els dos van tenir una xerrada en què van prendre una decisió definitiva. Les cuineres estaven molt il·lusionades amb assistir al casament, tot i que el temps de preparació que els havien donat era insuficient. Catalina va tenir els ànims per terra i va començar a adonar-se que el seu futur més immediat podia estar lluny de 'La Promesa'.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. Per àmbits, va revalidar el lideratge a Aragó, les dues Castelles, Catalunya (amb el seu segon millor resultat històric), Madrid, Múrcia i Resta (màxims històrics), i Euskadi. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Leocadia li confessa a Catalina que ella també va ser mare soltera i li ofereix el seu suport. Catalina li confirma a Manuel que se n'anirà de 'La Promesa' després del casament. Lorenzo s'assabenta que han decidit, sense comptar amb ell, que serà el padrí de Jana al casament i posa el crit al cel.

Curro s'ofereix, però el rebutgen. Jana, personatge d'Ana Garcés, es veu obligada a continuar cedint tant en qui serà el padrí al seu casament com en el vestit que s'ha de posar. No obstant això, Leocadia li aconsella que no doni importància als petits detalls i es concentri en que, finalment, es casarà amb l'home que realment estima.

Martina li diu a Curro que li serà materialment impossible arribar al casament del seu cosí. Teresa i Vera creuen haver trobat un passadís secret, mentre María Fernández continua bevent els vents per Samuel. Cruz es planteja boicotejar el casament entre el seu fill i Jana, però algú la sorprèn maquinant.