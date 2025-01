Magdalena Tejado descobreix un secret que dona un gir de 180º al seu paper a 'La Moderna'

Paula, personatge de Magdalena Tejado, descobrirà el secret de la seva mare. Aquest dimecres 8 de gener, a les 16:30h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano va fer sentir malament a Maruja retreient-li que estigués amb César quan Iván va patir l'accident. Per la seva banda, el seu fill va sortir de l'hospital amb ferides lleus, però un acompanyant seu estava greu. Mentrestant, Mercedes es va preocupar per ell.

Al mateix temps, Amaya li va donar una última oportunitat a Rodrigo perquè aconseguís la informació o Paula pagaria les conseqüències. Al saló de te, Elías es va sentir reemplaçat per Quico. Pietro i Antonia van arribar a Galícia, però no van aconseguir trobar-se amb el petit Pedrito. Per últim, Emiliano es va presentar al Madrid Cabaret a la recerca del propietari.

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Maruja retreurà a Emiliano haver-se enfrontat amb César. Al mateix temps, Rodrigo estarà dividit entre el seu jurament i el seu respecte cap a la família Pedraza. Després de patir l'accident, Iván no escarmentarà i seguirà amb la mateixa conducta.

Mentrestant, Maruja i Mercedes intentaran fer-lo entrar en raó, però no servirà de gaire. Al saló de te es notarà l'absència d'Antonia i Pietro. A Galícia, Silvia canviarà d'opinió i permetrà a Pietro conèixer Pedrito. Per últim, Paula, personatge de Magdalena Tejado, descobrirà el secret de la seva mare.