Torna el true crime a Cuatro: anuncia el retorn d''En Guardia' i revela els casos

Cuatro continua apostant pel true crime amb la segona temporada de 'En Guardia: Mujeres contra el crimen'. Es tracta d'una sèrie documental que aborda algunes de les investigacions criminals més complexes i mediàtiques en les últimes dècades. Recull el testimoni de les diferents investigadores d'elit de la Guardia Civil involucrades en cada cas i inclou materials d'arxiu i recreacions dramàtiques.

D'aquesta manera, Cuatro ja ha arrencat la promoció de la segona temporada de 'En Guardia: Mujeres contra el crimen'. El programa tornarà al prime time amb sis nous casos, que ja han estat revelats: As Bestas, Asunta, Eva Blanco, Manuela Chavero, Badoo i Pioz.

En aquest format, els espectadors es submergeixen en l'essència de les operacions policials a través del relat en primera persona de les pròpies investigadores. Desgranen, de manera exhaustiva, les pistes que van seguir, els recursos humans i tècnics emprats en cada cas i el denodat esforç per resoldre els fets.

| Mediaset

'En Guardia: mujeres contra el crimen' compta, a més, amb el testimoni de les protagonistes i d'advocats, periodistes, psicòlegs i diversos experts. Juntament amb aquestes declaracions, el true crime inclou imatges i materials d'arxiu i recreacions dramàtiques d'estètica cinematogràfica per remarcar esdeveniments clau.

'En Guardia: mujeres contra el crimen' es va estrenar en el prime time del dimecres al gener de 2025, mediant un correcte 5,5% i 582.000 espectadors en les seves sis entregues. Per tant, torna a ser una de les grans apostes de Cuatro per a aquesta temporada.

Cal destacar que, més enllà de 'En Guardia: mujeres contra el crimen', Cuatro compta amb diversos formats en promoció ara mateix. Per començar, el canal anuncia la docuserie 'Calleja en el espacio', que són tan sols dos episodis abans que l'aventurer traspassi la nostra atmosfera. A més, també ha arrencat la promoció d'una nova temporada de 'Fuera de Cobertura', amb nous reportatges d'investigació amb Alejandra Andrade. Després del final de 'Callejeros' els dilluns, molt aviat també es despedirà 'Martínes y Hermanos' els dimecres, per la qual cosa el canal tindrà espai per als nous estrenes.