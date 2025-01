El Benidorm Fest millora en la seva segona semifinal amb quatre esperats classificats

El Benidorm Fest 2025 ja ha emès la seva segona semifinal aquest dijous 30 de gener després del desastre de la primera nit.Una semifinal que han presentat Paula Vázquez, Ruth Lorenzo i Inés Hernand. D'aquesta manera, els classificats de la segona semifinal de Benidorm Fest 2025 han estat J KBello, Melody, Mel Ömana i Mawot.

Una semifinal de moltes emocions, millorant el nivell de la primera nit, que des de TVeo hem viscut des del Palau l'illa de Benidorm. Un estadi que s'ha ensorrat amb diverses de les actuacions de la nit, però principalment amb la favorita, que ha estat Melody, o també amb J Kbello. A més, han decebut altres propostes com la de DeTeresa, que partia com una de les favorites, però no ha estat a l'altura.

Recordem que el sistema de votació del Benidorm Fest 2025 ha canviat respecte a les tres primeres edicions. En aquesta ocasió, el 50% dels punts ha caigut directament per al públic de casa, dividit entre els vots a través de l'aplicació de RTVE Play i els SMS. D'aquesta manera, els favorits del públic han estat la J Kbello, DeTeresa, Melody i Mel Ömana.

| RTVE

La resta de les votacions han recaigut per al jurat professional, format per vuit integrants: Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen i Maríangela Borneo. El jurat ha proposat perquè passi a la final del Benidorm Fest les candidatures de Melody, J Kbello, Mel Ömana i Mawot.

Per tant, Kuve, la Chispa, Daniel Blasco, Lucas Bun, J KBello, Melody, Mel Ömana i Mawot són les vuit candidatures que lluitaran per representar Espanya a Eurovisió 2025. Serà el pròxim dissabte quan s'emeti la gran final del Benidorm Fest.

Una de les novetats de l'edició del Benidorm Fest és que no hem conegut el nombre de punts dels classificats i eliminats. Per mantenir l'emoció fins a la gran final, les presentadores tan sols han desvelat el nom dels artistes que segueixen en la competició. Una vegada finalitzi l'edició, amb el guanyador conegut, RTVE desvelarà tots els resultats.