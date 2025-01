RTVE confirma els problemes de so de Melody al Benidorm Fest i ella respon

La segona semifinal del Benidorm Fest ha tornat a comptar amb problemes de so. Si en la primera tot va ocórrer amb les presentadores, la segona nit ha estat en una de les actuacions. Melody ha estat la que ha patit aquest error durant la seva actuació, provocant que no pogués cantar bé en una de les parts més potents de la seva cançó.

"Hem tingut un petit problema que s'ha anat durant uns segons la línia i s'ha tirat del que estava de reserva", aclarava María Eizaguirre, directora de comunicació de RTVE, durant la roda de premsa posterior al Benidorm Fest, al Palau d'esports l'illa.

"Ha estat un moment complicat, però estem en directe i sabem que pot passar. S'ha anat diverses vegades el so. El dissabte torno novament i això no m'impedirà donar-ho tot novament a l'escenari. El dissabte es farà com avui, però encara més potent", responia Melody amb professionalitat després de la semifinal del Benidorm Fest.

| RTVE

"S'ha anat el so durant l'actuació en diversos segons. No sabia si estava passant per fora, després ho he vist, però per dins també es notava. No es pot fer el sostingut de la mateixa manera si no t'escoltes", afegia la cantant.

No obstant això, Melody ha confirmat que no ha pensat en cap moment en demanar repetir l'actuació: "No cal fer més drama del compte. Estem en viu i poden passar aquest tipus de coses. Porto molts anys de carrera i vosaltres sabeu que canto, no ho faig en playback. La vida segueix, ho he fet amb molt afecte, s'ha vist que hi ha una bona actuació i la vida continua".

D'aquesta manera, també ha parlat de la seva posada en escena: "Li vam donar moltes voltes perquè ens hem ajuntat un equip molt romàntic i somiador. Ens vam ajuntar diversos de la nostra terra perquè volíem que aquest folklore d'aquí enamorés. Hem barrejat una mica el que diu la cançó, que la vida no són només roses, sinó també espines. La vida és sensibilitat, passió i amor".

"La pressió existeix, però intento portar-ho de la millor manera. He tingut una família meravellosa que m'han fet tenir sempre els peus a terra. Sé que tenim una aposta molt potent, però no li treuré valor al poder que tenen els meus companys, que han fet una feina espectacular. Tinc pressió, però porto tota la vida tenint pressió, i intento fer-ho des de l'afecte", concloïa Melody.