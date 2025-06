El secret de Nancho Novo que dona un gir de 180° al que es coneixia a 'Sueños de Libertad'

En Damián, personatge de Nancho Novo, el rosega la culpa per com es va desentendre del seu germà. Aquest dijous 5 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Begoña va donar suport a l'Andrés en la seva iniciativa de fer fora la María de casa i s'hi va enfrontar. La Irene, conscient del seu descontentament, va demanar al Pedro que cuidés més el seu vincle amb en Tasio. En Pontón va prendre una decisió important en la investigació de la mort de Jesús, mentre en el senyor Pedro va intentar dissuadir la Digna de confessar-se amb en don Agustín abans del casament tan esperat.

La Digna va respirar alleujada en assabentar-se que la Begoña ja no era sospitosa de l'assassinat de Jesús. En Joaquín, preocupat per la creixent tensió amb en Tasio, es va desfogar amb la Gema, mentre la doña Clara va tornar a Madrid havent forjat un vincle amb la seva nora. La María va buscar suport en en Damián perquè evités la seva marxa de la casa.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', a en Damián, personatge de Nancho Novo, el rosega la culpa per com es va desentendre del seu germà Bernardo en el passat. En Damián revela als seus fills Marta i Andrés l'important secret. La María, obligada a abandonar la casa, s'acomiada d'en Raúl, però la Clàudia s'apiada del jove en veure que està alicaigut per la marxa.

La Digna, la Júlia i els Merino es preparen per anar al casament i tots es mostren emocionats amb l'enllaç. La Irene demana a en el senyor Pedro que abandoni la seva particular guerra contra els De La Reina. Davant la seva negativa de marxar de casa, l'Andrés i la María viuen una acalorada discussió, però la María pateix un terrible accident.