Qui és Gisela Lladó, concursant de 'Tu cara me suena' a Antena 3?

Gisela Lladó és una de les concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova temporada del talent show amb Manel Fuentes com a presentador. Una nova edició que arrencarà amb un nou elenc de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants de 'Tu Cara Me Suena'. A més, el programa comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat. El talent show també compta amb la incorporació de Flo juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada.

| Atresmedia

Cal destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser el lliurament més vist de la temporada, que va mitjana un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.

Qui és Gisela Lladó, concursant de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Gisela Lladó és cantant, actriu, compositora, productora, col·laboradora i presentadora de televisió i actriu de doblatge. La concursant es va donar a conèixer en la primera edició de 'Operación Triunfo', per la qual cosa ara tornarà a coincidir amb Chenoa en un plató. En el terreny musical compta amb nou discos d'estudi i ha participat en dues edicions del Festival d'Eurovisió i en el Festival Viña del Mar 2003, guanyant dues gavines de plata a Millor intèrpret i Millor Cançó.

Ha treballat en diverses pel·lícules de Disney, sent la més popular "Frozen", on posa veu cantada a la seva protagonista.Destaca també el seu treball com a actriu de doblatge en diverses pel·lícules infantils i també en teatre musical. Ha treballat en musicals com "Grease: el musical de tu vida", "El diluvi que ve" o "40: El musical".