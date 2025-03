Gerro d'aigua freda per a Dani Tatay després de descobrir la veritat a 'Sueños de Libertad'

El passat dimarts 25 de febrer, la exitosa sèrie d'Antena 3, 'Sueños de libertad', va celebrar el seu primer aniversari en emissió. Amb una mitjana del 13,2% de share, la ficció ha liderat, conquerint l'audiència en la franja de sobretaula. Al web d'Antena 3, Dani Tatay i Natalia Sánchez, que interpreten a Andrés i Begoña, han fet balanç d'aquest any ple de grans emocions i girs inesperats.

Des de la primera trobada dels seus personatges a 'Sueños de Libertad', la història ha estat marcada per intensos alts i baixos, amb conflictes, reconciliacions i moments memorables per als seguidors. En el seu repàs per aquest recorregut, tots dos van recordar amb especial afecte el dia en què van començar les gravacions. En particular l'escena al bosc al costat d'Alain Hernández, que interpreta a Jesús, una seqüència que funciona com un flashforward i que va marcar l'inici d'aquesta gran aventura.

Malgrat l'esforç que suposa afrontar llargues jornades de rodatge i l'intens treball, els actors destaquen com de gratificant ha estat el procés. "Saber que la gent ho gaudeix, et fa agafar forces", ha assenyalat Natalia Sánchez. En la mateixa línia, Dani Tatay ha subratllat la seva satisfacció al "treballar amb actors meravellosos". A més, tots dos han assegurat que la història encara té molt per oferir, prometent noves sorpreses i girs argumentals que mantindran l'audiència expectant.

| Atresmedia

Sobre la complexa relació entre Andrés i Begoña, els intèrprets han assenyalat com de difícil resulta per als seus personatges estar junts, tot i que "es moren de ganes d'estar junts". La història es complica encara més quan Andrés descobreix que el fill que espera María no és seu, una situació que suposa un dur cop. "És una decepció rere l'altra", ha comentat Natalia Sánchez, destacant el patiment de tots dos personatges per la difícil situació del nadó, que no té cap culpa dels conflictes dels adults.

No obstant això, després de la dolorosa revelació, Andrés i Begoña tornaran a lluitar pel seu amor, intentant deixar enrere els obstacles que han frenat la seva felicitat a 'Sueños de Libertad'. Dani Tatay ha avançat que el seu personatge trobarà refugi en Begoña i que junts intentaran fer realitat el seu desig d'estar junts.