Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després d'una pèrdua a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, pateix desconsoladament en veure que ha perdut la Júlia. Aquest dimecres 9 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', fruit del testament de Jesús, Begoña temia perdre la Júlia, però l'Andrés no es quedaria de braços plegats... La Gema va descobrir si realment estava embarassada. Don Pedro va buscar forjar una aliança amb en Pelayo i per això li va oferir brindar suport a la seva carrera política.

En Pelayo es va sentir incòmode davant la rapidesa amb què avança en Darío en la seva relació. Don Pedro va revelar a la seva germana les aliances que pretenia construir amb en Pelayo i la María. La María estava decidida que ella i l'Andrés fossin els tutors de la Júlia.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Begoña, personatge de Natalia Sánchez, pateix desconsoladament en veure que ha perdut la Júlia perquè l'Andrés i la María seran els seus tutors. Ara, és tasca de la Begoña explicar-li a la petita la decisió del seu pare. Per minimitzar danys, els De la Reina busquen comprar a la María les accions de la Júlia.

La Gema, espantada, necessita explicar-li a en Joaquín que el doctor Herrera li ha manat fer-se unes proves. Mentre en Pelayo se sent aclaparat per la rapidesa amb què avança la seva relació, en Darío confessa a la Fina fins on està disposat a arribar per ell. En Raúl es disculpa amb la Fina i descobreix que congenia amb en Tasio. Begoña, que ja sospita d'en Herrera, li para una trampa per comprovar si el doctor és addicte.