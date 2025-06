Roser Tapias assenyala el culpable del seu terrible accident a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, que culpa l'Andrés de les terribles conseqüències del seu accident. Aquest divendres 6 de juny, 'Sueños de libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', al Damián el rosegava la culpa per com es va desentendre del seu germà Bernardo en el passat. Damián va revelar als seus fills, Marta i Andrés, l'important secret. María, obligada a abandonar la casa, es va acomiadar d'en Raül, però la Clàudia es va apiadar del jove en veure que estava decaigut per la marxa.

La Digna, la Júlia i els Merino es van preparar per anar al casament i tots es van mostrar emocionats amb l'enllaç. La Irene va demanar a el senyor Pedro que abandonés la seva particular guerra contra els De la Reina. Davant la seva negativa de marxar de casa, l'Andrés i la María van viure una acalorada discussió, però la María va patir un terrible accident.

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Damián s'assabenta de l'accident de la María, que ja ha tornat en si, però roman inconscient. En Lluís i la Lluc són els primers Merino a assabentar-se de l'accident de la María. La Clàudia intenta consolar en Raül per la marxa de la María, però ell es mostra distant i beu per oblidar.

La María no vol que l'Andrés l'acompanyi en el trasllat a l'hospital. Tot i els nervis d'en el senyor Pedro, la Digna està decidida a esperar que arribin en Lluís i la Lluc per donar començament a la cerimònia. La Digna pretén paralitzar el convit quan s'assabenta de l'accident de la María, personatge de Roser Tapias, que ara culpa l'Andrés de les terribles conseqüències del seu accident.