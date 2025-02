Roberto Brasero es trenca com mai pel que succeeix amb el seu repte a 'El Desafío'

Roberto Brasero ha viscut una de les experiències més intenses en el seu pas per 'El Desafío'. El periodista es va enfrontar a una de les proves més difícils del programa i va estar a punt de completar-la amb èxit. No obstant això, en l'últim instant, l'estructura sobre la qual treballava es va ensorrar, deixant un sabor agredolç a la gala.

En l'última emissió de 'El Desafío', Roberto Brasero es va enfrontar a escalar una torre de cadires que ell mateix havia d'anar col·locant mentre pujava. No només requeria equilibri i precisió, sinó que el desafiament tenia l'agreujant que havia de realitzar-lo amb els ulls embenats. Amb gran destresa i concentració, va aconseguir apilar set cadires fins que, en el moment decisiu, la torre va col·lapsar abans que pogués pujar a l'última cadira i completar la prova.

L'impacte de la caiguda va ser immediat. " Ha estat un dolor tremendo", van expressar els presents, reflectint la sensació de desil·lusió que es va apoderar del plató. Malgrat l'esforç de Roberto Brasero, la prova va quedar inconclusa, cosa que va provocar una onada de solidaritat entre els seus companys i el jurat.

| Atresmedia

Visiblement afectat, el meteoròleg va intentar contenir l'emoció mentre el públic i els seus companys l'ovacionaven dempeus. "Això és 'El Desafío'. Esforç, entrega i, per molt que un vulgui, a vegades les coses no surten. Això no li treu mèrit a l'esforç titànic que has fet. No diré que siguin poques vegades perquè el jurat i el públic som bastant empàtics, però ha estat un dolor tremendo", li deia Roberto Leal a Roberto Brasero.

El mateix Roberto Brasero es va pronunciar sobre el que va passar, lamentant l'error en l'últim moment: " Hi havia una cosa que ens passava als entrenaments que és que s'enganxava la sivella, però ho corregíem. A dalt m'he vingut més enrere i després ha passat que avui m'he quedat sense energies, sense hidratar-me. Malament". A més, va recordar amb nostàlgia els assajos on sí que va aconseguir completar el repte: "He estat a punt, però quan ho he fet als entrenaments la sensació d'arribar-hi és... M'hauria agradat fer-ho aquí".

| Atresmedia

Juan del Val va expressar la seva frustració pel desenllaç: " És de les vegades que et fa ràbia de veritat el que succeeix al programa perquè una mica tots estem amb tu. T'adoren els teus companys, nosaltres també, tot el públic i tot l'equip... Amb això aconsegueixes que en el moment en què se t'ha caigut la cadira, se'ns ha caigut a tots alhora. Per això et puc dir que ho sento moltíssim i que enhorabona".

Per la seva banda, Pilar Rubio, emocionada fins a les llàgrimes, també li va dedicar unes paraules: " Crec que fa molt de mal perquè quan t'esforces tant com ho has fet tu... Perdona". "És molt dur caure i tornar-se a aixecar i seguir amb l'actitud que tens, Roberto. Per a mi és com si ho haguessis fet perquè moltes vegades m'he vist en la teva situació i estic aprenent molt de com ho portes", va afegir el jurat.

La direcció de 'El Desafío', commoguts per la situació, va decidir brindar-li una segona oportunitat. D'aquesta manera, Roberto Leal li va proposar repetir la prova en l'última entrega del programa, una oportunitat que Roberto Brasero va acceptar sense dubtar.