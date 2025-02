El pla de Natalia Sánchez per solucionar tots els seus problemes a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, té un pla per aconseguir que s'exculpi a Andrés. Aquest dilluns 10 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', les maniobres de el senyor Pedro van dificultar treure a Andrés de la presó, i María, sentint-se culpable, va voler fer alguna cosa al respecte. No obstant això, Jesús no anava a permetre que María prengués cartes per alliberar a Andrés. Luz va donar a Marta la notícia que deixa de ser metge de la colònia.

el senyor Pedro volia que Joaquín mantingués a Marta el més allunyada possible de la fàbrica. Tasio es va desfogar amb Claudia: ni els De la Reina ni els Merino comptaven amb ell. Luis es va desfogar amb Begoña sobre la seva preocupació per la decisió de Luz d'abandonar el dispensari

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicte. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Marta va a visitar a Andrés a la presó i Begoña li dona una carta per a ell. Es donen suport mútuament i Begoña, personatge de Natalia Sánchez, té un pla per aconseguir que s'exculpi a Andrés. Marta i Andrés sospiten que Jesús pugui tenir alguna cosa a veure amb la seva detenció.

Així mateix, el senyor Pedro es queixa a Digna del nou lloc que ha estat assignat a Marta. Luz rep la benvinguda de Joaquín a casa Merino, encara que ella segueix tensa perquè ell desconeix el seu secret. Tasio comença a arribar al límit amb les exigències de Joaquín.

Digna fa una important confessió a el senyor Pedro. Aquest, a més, torna a fer un altre pas més en la lluita per impedir que Andrés surti de presó. el senyor Pedro demana a Irene que treballi a la fàbrica Acceptarà?