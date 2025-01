Manu Pascual viu la seva tarda més dura a 'Pasapalabra': cau eliminat en el rosco

El duel entre Manu Pascual i Rosa Rodríguez a 'Pasapalabra' ha arribat a les 47 tardes consecutives,mantenint en suspens l'audiència d'Antena 3. Des de la seva arribada al concurs el passat 19 de novembre, la gallega ha aconseguit mantenir-se imbatible, igual que el seu company de concurs, qui segueix en la competició des de maig. No obstant això, aquest dimarts 28 de gener hi ha hagut una inesperada caiguda a El Rosco.

Manu Pascual, després de 177 tardes a 'Pasapalabra' amb Roberto Leal, ha acumulat una suma de 108.000 euros. No obstant això, la seva continuïtat en el concurs es troba en perill, ja que haurà d'enfrontar-se a La silla azul aquest dimecres, 29 de gener.Es tracta d'una prova que podria marcar el final de la seva trajectòria en el programa després de diverses jornades esquivant-la.

El concursant portava sense caure a El rosco des del passat 14 de gener, però aquest dimarts 28 va tornar a enfrontar-se a un resultat advers. Tot i que va començar liderant el marcador d'encerts en la prova final, Rosa Rodríguez va aconseguir tancar la seva primera volta amb 19 respostes correctes, superant les 17 de Manu.

| Atresmedia

Amb alguns encerts més i un error de Rosa Rodríguez, Manu Pascual es va veure obligat a arriscar per mantenir-se en la competició. Encara que només necessitava una resposta correcta addicional per igualar el seu rival, el jove concursant de 'Pasapalabra' va cometre tres errors consecutius que van segellar el seu destí en el concurs.

Manu va intentar encertar en les lletres F (Pertanyent o relatiu a les qüestions bancàries i borsàries: Financer), H (Cognom del dramaturg i director teatral que va fundar amb Moisès Kaufman la companyia de teatre Miami New Drama: Hausmann) i Y (Palanca composta de dos fusts units usada en els molins per girar la pedra quan cal picar-la: Bayal). No obstant això, les seves equivocacions li van costar la partida davant Rosa Rodríguez. Ara, el concursant haurà de lluitar per la seva permanència a La silla azul.

En audiències, el passat 2024, 'Pasapalabra' amb un 17,7% i 1.653.000 espectadors va seguir imbatible un any més des del seu retorn a Antena 3, superant el seu competidor en 7,1 punts. Cada tarda, van seguir el concurs més de 3,3 milions d'espectadors únics. Van aconseguir l'emissió més vista i de major quota de l'any en un programa d'entreteniment amb el pot d'Óscar, que va assolir 3.243.000 espectadors de mitjana i un 30,1%