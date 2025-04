La revelació que fa un gir de 180° en la vida de Manuel Regueiro a 'La Promesa'

Gir inesperat en una de les trames més rellevants de 'La Promesa'. Catalina, personatge de Carmen Asecas, ha decidit finalment explicar la veritat al seu pare sobre la paternitat dels seus fills, després de setmanes de mantenir en secret la seva relació amb Adriano. Des que es va reconciliar amb ell, el jove agricultor no ha deixat d'estar a prop d'ella i dels seus nadons, malgrat les complicades circumstàncies que han envoltat la seva situació.

Amb l'ajuda de persones properes com Martina o María Fernández, Adriano ha aconseguit colar-se a l'habitació de Catalina per ajudar-la en la seva maternitat. Fins i tot ha hagut d'amagar-se en més d'una ocasió quan les visites es tornaven inesperades. No obstant això, Catalina, cansada de les contínues explicacions sobre la presència d'Adriano, ha decidit fer un pas decisiu a 'La Promesa'.

Molesta per les preguntes constants i la incomoditat que li causava la necessitat d'ocultar la veritat, la jove ha convocat el seu pare, don Alonso, personatge de Manuel Regueiro. D'aquesta manera, li ha revelat el que fins ara havia mantingut en secret: "Ja és hora que sàpiga qui és realment Adriano. Adriano és el pare dels meus fills".

| RTVE

Encara que el rostre de don Alonso roman seriós i la seva mirada no reflecteix sorpresa, el dubte persisteix: Com reaccionarà davant la notícia?. Prendrà el mateix to d'enuig que va mostrar quan va descobrir l'embaràs de Catalina fora del matrimoni, o aquesta vegada es veurà obligat a acceptar la veritat d'una vegada per totes?. No obstant això, la revelació de Catalina a Alonso, personatge de Manuel Regueiro, té conseqüències no només per part del seu pare, sinó per algú inesperat.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.