La gran enfadada de Dani Tatay després de l'últim que ha passat a 'Sueños de Libertad'

Primer enfrontament entre Raúl i Andrés per María a 'Sueños de Libertad'. Andrés està enfadat amb la que encara és la seva dona per com està exercint de tutora legal de Julia, no li està agradant gens les llibertats que s'està prenent. María, amb el xofer, fa i desfà al seu antull, i va i ve a buscar la seva neboda.

"On és la Julia? Per què te l'has emportat sense consultar amb ningú?", preguntava Andrés, personatge de Dani Tatay a 'Sueños de Libertad'. "Què dius? Hem anat a comprar uns detalls que li falten per a la funció de la Ventafocs", responia María. En aquell moment, Raúl també intervenia: "I la nena s'ho ha passat de meravella, la joia de la corona l'ha tornat boja". Després d'aquestes paraules, Andrés demanava al xofer que abandonés l'estança en què estaven conversant.

"No pots fer el que et plagui amb la nena, et recordo que jo també sóc el tutor de la Julia. No creus que l'estàs mimant massa?", sentenciava Dani Tatay. No obstant això, María, personatge de Roser Tapias, negava: "El que crec és que necessita afecte després de tot el que ha patit".

| Atresmedia

No obstant això, quan Andrés ha anat a demanar-li explicacions de per què ha estat tota la tarda fora amb la nena, Raúl s'ha ficat per defensar María. "La Julia s'ho ha passat estupendament tota la tarda, no té res a retreure-li. La senyora fins i tot l'ha portat a berenar", intervenia el personatge de Jaime Gutiérrez a 'Sueños de Libertad'

No obstant això, el de la Reina li ha demanat que no intervingués: "Es pot saber per què et fiques on no et criden?". D'aquesta manera, María li ha demanat al xofer que es retirés. A més, a Andrés no li ha sentat gens bé que Raúl la defensés a 'Sueños de Libertad'.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.