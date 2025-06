Es revela el nou projecte professional de María Patiño després de 'La Família de la Tele'

Després del final abrupte de 'La família de la tele' a La 1, María Patiño no ha trigat a moure fitxa. La periodista ha sorprès el públic amb un gir professional que l'allunya temporalment dels platós. Un nou projecte professional que s'estrena aquesta mateixa setmana.

La primera pista va arribar a través del seu perfil de X, on va publicar un missatge misteriós que va encendre les alarmes: "Tic, tac... dimecres". Finalment, aquest dimarts 24 de juny, les portades de les revistes del cor van revelar el seu veritable destí: Lecturas. A les pàgines de la capçalera, María Patiño signa una exclusiva amb el titular: "Iñaki Urdangarin corregeix les seves memòries a la platja amb Ainhoa Armentia".

El retorn de María Patiño a Lecturas suposa un retrobament amb el mitjà que ja en el passat va ser clau en la seva carrera. Ara, després del seu pas per 'La Família de la Tele' la periodista reprèn la seva faceta de reportera amb força. Així ho va deixar clar a les xarxes socials en respondre a un missatge de benvinguda amb una frase que resumeix la seva filosofia de vida: "La vida d'una professional no té límits".

| RTVE

Mentre ella ja ha trobat el seu nou rumb, el futur d'altres col·laboradors de l'extint programa de TVE continua sent una incògnita. Javi de Hoyos ja ha anunciat el seu ascens a 'D Corazón', on debutarà dissabte 28 de juny al costat d'Anne Igartiburu. Però no passa el mateix amb figures com Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano, el destí professional dels quals encara no s'ha desvetllat.

En aquest context d'incertesa, Kiko Hernández ha volgut llançar un missatge ple de nostàlgia i reconeixement a través de les seves xarxes socials: "S'apaga, per un moment, la brillantor d'aquells que ens han fet somiar, riure, emocionar-nos i oblidar-nos, encara que sigui una estoneta, dels problemes de la vida". I afegia, en un to esperançador: "Avui és un fins aviat. Qui fa la tele des del cor sempre troba un lloc on tornar a brillar. Jo, que m'havia d'incorporar a aquest viatge si tot anava bé, no puc més que donar-vos les gràcies i dir-vos que segueixo aquí, admirant-vos i esperant el moment de compartir pantalla amb vosaltres".