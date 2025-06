TVE anuncia per sorpresa substitut per a 'La Revuelta' de Broncano per a aquest estiu

David Broncano tindrà substituts aquest estiu a l'access prime time de La 1. De manera sorprenent, TVE ha anunciat que 'La Resistencia' serà substituït per un nou format durant les seves vacances. Es tracta d'una notícia inesperada tenint en compte que el més habitual hauria estat apostar per reposicions del programa de David Broncano.

D'aquesta manera, aquest estiu, a la franja de l'access prime time, La 1 emetrà 'La Garita', un nou format amb els còmics J.J. Vaquero i Álex Clavero, que interpretaran dos guàrdies de seguretat amb accés lliure a les instal·lacions d'RTVE.

Els passadissos d'RTVE, tot i ser estiu, sempre són un bullidor de cares conegudes amb les quals J.J. Vaquero i Álex Clavero mantindran trobades fortuïtes que donaran lloc a situacions ben còmiques. Durant aquests mesos, els dos guàrdies, amb una certa mandra i molt de temps lliure, decideixen equipar el seu lloc de treball amb reproductors de vídeo Beta-Cam i VHS, una televisió de plasma i un sofà còmode per visionar tot el que els cau a les mans: l'ampli, valuós i divers Arxiu d'RTVE, al qual tenen accés lliure.

| RTVE

Cada nit, aliens a la mirada del públic, J.J. Vaquero i Álex Clavero, posats a la pell de dos vigilants avorrits, fan un repàs dels programes que la nostra televisió ha anat deixant a la memòria. Tot amb comentaris improvisats i observacions sarcàstiques, sense perdre de vista petits gestos a l'actualitat.

Per tant, al capdavant de 'La Garita' hi haurà J.J. Vaquero i Álex Clavero, dos humoristes que s'han convertit en un tàndem divertit.Es tracta d'un dels duos més seguits pels amants del stand up comedy pel seu humor canalla, sense pèls a la llengua.

Els dos còmics vallisoletans, que actualment protagonitzen l'espectacle "Nunca llueve a gusto de todos", compten amb una llarga trajectòria en la comèdia. Vaquero, pertanyent a la pedrera de Central Comedy, ha col·laborat a les principals cadenes de televisió i ràdio del país i ha recorregut pràcticament tota la geografia espanyola amb els seus monòlegs. Per la seva banda, Clavero és el més semblant a un home orquestra: guionista, actor, còmic, comentarista, presentador, animador.