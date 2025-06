Kiko Hernández sentencia l'Anabel Pantoja després de l'últim que ha passat a casa seva

Anabel Pantoja ha tornat a encendre les xarxes, encara que aquesta vegada per un visitant inesperat al seu saló: una panerola de mida més que notable. La influencer, acostumada a compartir cada detall de la seva vida quotidiana amb els seus seguidors, va gravar el moment amb un punt d'histèria.

"Què faig, la nena al cotxet, es queda al sofà?", preguntava entre rialles nervioses. Però a mesura que l'insecte seguia allà, la seva ansietat augmentava. "I si cria aquí i hi posa ous?", deia, mentre el pla tremolós del vídeo deixava clar que no estava exagerant la seva por. Finalment, Anabel Pantoja va optar per la via ràpida: va llençar una sabatilla contra el sofà amb l'esperança de solucionar el problema d'un cop de sabata.

Més tard, va confessar que, tot i que va aconseguir desfer-se de la bestiola, no va ser capaç de compartir aquell moment perquè no parava de tenir arcades. "O t'uneixes a ella i t'asseus allà, o li poses ous. Jo a la meva vida pensava que podia fer això i agafar-la després amb un paper", reconeixia amb sinceritat.

| Instagram, @anabelpantoja00

Aquesta peculiar gesta va arribar al plató de 'Tentáculos', a TEN, on el vídeo va ser emès entre comentaris jocosos. "Aplaudiu aquesta noia quan ha matat una panerola al sofà. La gent que ha vist això, que no ho faci", va dir seriosament Kiko Hernández. Però va anar més enllà: "Es queden tots els ous allà, no es pot ser més bruta".

Per deixar clara la seva postura, es va treure una sabatilla en directe i la va llençar amb força al sofà del plató, imitant el gest d'Anabel Pantoja amb un enuig creixent. "El que no faig és treure'm la sabatilla i fer així que he matat la panerola! I tothom matant paneroles així, tothom que tingui paneroles fent això!", cridava, visiblement alterat.

Carolina Sobe, que es trobava al seu costat, no va poder evitar sobresaltar-se. "T'he donat?", li va preguntar Kiko Hernández, sense baixar el to. "Si la noia té fòbia a les paneroles, tampoc podem demanar-li que segueixi el protocol d'actuació de Greenpeace", va concloure el debat Carlota Corredera.