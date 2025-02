Surt a la llum la veritat sobre el possible retorn de 'Els misteris de Laura' a La 1

Al desembre de 2023, La 1 va tornar amb les dues tv movies de la inspectora Laura Lebrel. 'Laura i el misteri de la núvia que va esperar massa' i 'Laura i el misteri del pacient suspicaç' van ser el títol d'aquestes dues tv movies produïdes per Veranda (Grup Mediawan).

La primera, que es va emetre el 13 de març, va destacar amb un 11,3% de share i 1.188.000 espectadors. Una setmana després, el 20 de desembre, va ser el torn de la segona, que va baixar a un 9,2% i 959.000 seguidors.

Des d'aquest últim cas, la inspectora no ha tornat a la investigació. Però, per alegria dels seus seguidors, podrien existir nous casos per resoldre que farien tornar la detectiu. Així ho ha revelat el seu creador i guionista, Javier Holgado, al podcast Tele de plasma.

"Tenim quatre capítols escrits", va confirmar el creador. El 2024, ja hi havia plans de rodatge, l'equip estava avisat i tenien la data reservada: "Estava a punt de començar a rodar-se." Però ha estat un any de maror a RTVE i amb els canvis de la cúpula directiva, el consell dels que decideixen, es van aturar. A veure què decideixen i a veure el pressupost que tenen”, manté Javier.

D'aquests quatre nous casos per resoldre, ha declarat que "hem recuperat la Laura graciosa, volem que torni a ser maldestra". En aquests últims episodis, la Laura havia de ser "una mica de drama" després d'una pèrdua, però volen “recuperar l'humor”. "Els hem escrit amb un somriure. Hi ha misteris molt divertits, tant de bo surtin", afegeix entusiasmat.

Javier Holgado també ha confessat que María Pujalte, actriu que interpreta a Laura, segueix encantadíssima amb el projecte. A més, ha recordat l'èxit que va tenir la sèrie en molts països com Holanda, Itàlia o Estats Units que van comptar amb la seva pròpia adaptació.

Sens dubte, 'Los misterios de Laura' és una sèrie de comèdia policíaca diferent, única i que enganxa l'espectador pel carisma que aporten tots els actors als seus personatges. El guió de Javier Holgado i Susana López Rubio, juntament amb la direcció de Jorge Saavedra, fan possible aquesta màgia que esperem torni aviat.