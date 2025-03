Oriol Nolis, escollit per TVE per dirigir el nou canal en català a partir de la tardor

RTVE reforça el seu compromís amb la diversitat lingüística amb la creació d'un nou canal en català, previst per estrenar-se a la tardor. Oriol Nolis, periodista amb una àmplia trajectòria a la corporació, estarà al capdavant del projecte com a director, acompanyat per Laura Folguera en la producció executiva. Aquesta iniciativa sorgeix dels acords entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya, consolidant la presència de l'ens públic a la comunitat.

El desenvolupament del canal ha estat en marxa als centres de RTVE a Sant Cugat i Prado del Rey. El seu objectiu és emetre contingut exclusivament en català i oferir una alternativa informativa i cultural dins de l'ecosistema audiovisual a Catalunya, actualment dominat per TV3. Tot i que no busca competir directament amb la televisió autonòmica, sí que pretén consolidar-se com una opció diferenciada amb continguts de qualitat en català.

Per a la seva difusió, s'utilitzarà una freqüència de TDT que anteriorment pertanyia al Grup Godó i que ara està sota control del Govern català. Encara que no s'ha confirmat el nom oficial del canal, algunes de les opcions considerades inclouen "La 2 Cat" o "2 Cat". No obstant això, RTVE podria triar un nom totalment diferent per evitar possibles confusions amb La 2, que mantindrà la seva programació habitual a Catalunya.

| RTVE

José Pablo López, President de RTVE, ha liderat les converses amb la Generalitat per establir el model de gestió del canal. Al febrer, durant una reunió del Consell d'Administració de RTVE a Catalunya, va tenir trobades amb Carles Escolà i Marc Melillas, responsables de mitjans de comunicació de la Generalitat. També amb Rosa Romà, presidenta de la CCMA, i Núria de José, consellera delegada de la Xarxa, entitat clau en la producció audiovisual catalana.

D'aquesta manera, Oriol Nolis, periodista amb una llarga trajectòria a TVE, assumirà la direcció del canal. Recordem que ja va ser director de RTVE Catalunya entre juny de 2021 i setembre de 2023, abans de la seva dimissió. Després ha seguit lligat a RTVE, com a presentador de 'Documaster' i fins i tot de la gala de Cap d'Any de La 1 fa tan sols tres mesos.

En la supervisió dels continguts, Oriol Nolis comptarà amb el suport de Laura Folguera, actual responsable de La 2. Es preveu que el 60% de la programació es produeixi als estudis de RTVE a Sant Cugat, mentre que la resta serà externalitzat, una estratègia que busca optimitzar recursos en un context econòmic desafiant per a la corporació.

Miquel Calçada, conseller de RTVE designat per Junts, ha jugat un paper fonamental en el desenvolupament d'aquest projecte. Des del seu càrrec a Prado del Rey, ha mantingut una comunicació constant amb la direcció de RTVE i amb Oriol Nolis. De fet, recentment es van reunir a Barcelona per afinar els detalls de la futura programació.