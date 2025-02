Rosalía salta al món de la interpretació com a fitxatge estrella d'una exitosa sèrie

Rosalía s'allunya de la música per saltar per sorpresa al món de la interpretació com a fitxatge estrella de la tercera temporada de 'Euphoria'. Les xarxes socials de la ficció de Max han compartit un comunicat amb detalls sobre el rodatge, l'equip i el repartiment. Ha estat aquí on s'ha trobat el nom de Rosalía.

La relació entre 'Euphoria' i Rosalía no és nova. El 2024, l'actriu Hunter Schafer, qui dona vida a Jules a la sèrie, va revelar que havia mantingut un romanç amb l'artista. No obstant això, encara es desconeix si el personatge que interpretarà la cantant tindrà un vincle amb el de Schafer o si tindrà un pes significatiu en la trama. El que sí que ha quedat clar és l'emoció de Rosalía per sumar-se al projecte.

"Si hi ha alguna cosa que m'emociona tant com crear bones melodies o escriure grans lletres és convertir-me en millor intèrpret cada dia", va expressar Rosalía en el comunicat oficial de Max.

| Max

"'Euphoria' ha estat la meva sèrie preferida durant els últims anys i no puc estar més feliç i més agraïda d'estar actuant enmig d'aquestes persones tan increïblement talentoses a les quals admiro tant", va afirmar Rosalía. A més, també va assegurar que "aportarà el seu granet de sorra" per donar vida a la visió del director Sam Levinson. "No puc esperar per mostrar-vos tot el que estem fent! Petonets, Rosi", va concloure amb entusiasme.

Tot i que la seva experiència en el món de la interpretació és limitada, Rosalía ja ha fet una breu incursió en el cinema. El 2019, va tenir una petita aparició a "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, en la qual interpretava a Rosita. Era una dona que rentava roba en un riu mentre entonava la cançó 'A tu vera'.

Ara, Rosalia s'enfronta a un nou repte a 'Euphoria', una de les sèries més aclamades dels últims anys. Falta conèixer tots els detalls sobre el seu personatge i la rellevància que tindrà en la història, però la seva presència a la sèrie ja ha generat una gran expectació.