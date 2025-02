El pla d'Eva Martín que fa un gir de 180º a tots els seus problemes a 'La Promesa'

Cruz, personatge d'Eva Martín, trama un pla per enganyar Martina, que accedeix a vendre la seva part. Aquest divendres 14 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Ana va intentar recuperar la relació amb Santos, i per això havia d'incloure Petra en les converses que té amb el seu fill. Els Luján necessitaven aconseguir liquiditat. Això és el que Alonso va intentar posar al cap de Catalina i Martina, en un nou intent per convèncer-les.

Convençuda que alguna cosa se li escapava es trobava Jana que va necessitar que l'habitació secreta li donés les certeses que encara no té. Falta de confiança va sentir María Fernández amb Samuel, però la seva inquietud pel sobrenatural va començar a acaparar-ho tot. Els marquesos de Luján necessitaven que Martina canviés d'opinió.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Cruz, personatge d'Eva Martín, trama un pla per enganyar Martina i, aprofitant-se de la seva ingenuïtat, aconsegueix que accedeixi a vendre la seva part. Àngela descobreix un telegrama de Lorenzo a l'habitació de Cruz, cosa que la porta a qüestionar el misteriós viatge del capità. Ana i Ricardo es debaten sobre què explicar-li a Santos sobre el seu tumultuós passat, optant per una veritat a mitges que podria portar conseqüències inesperades.

Àngela i Samuel s'uneixen per organitzar un pla per ajudar els necessitats del refugi, involucrant les cuineres per recollir aliments enmig de l'escassetat. Samuel sorprèn María Fernández llegint un inquietant llibre sobre possessions demoníaques. Això la porta a confessar-li a Catalina que creu que té el diable al cos.