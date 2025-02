La nova incorporació de 'La Promesa' que dona un gir inesperat a les seves trames

'La Promesa' continua revolucionant les seves trames i dona la benvinguda a un nou personatge que promet canviar el destí dels protagonistes. Melania Cruz, una actriu amb àmplia experiència en cinema i televisió, s'ha incorporat a la sèrie de La 1. Interpreta Ana, l'esposa de Ricardo (Carlos de Austria) i mare de Santos (Manu Imizcoz).

A més, la seva arribada a 'La Promesa' no passarà desapercebuda, ja que reobrirà velles ferides i posarà en dubte tot el que fins ara es creia sobre la seva història. Des de la seva aparició, Ana remourà el passat de Ricardo i obligarà els personatges a replantejar-se moltes de les seves certeses.

Pía, personatge de María Castro, que ha dipositat la seva confiança en el majordom, haurà d'afrontar una nova realitat que podria trastocar la seva vida. Mentrestant, Petra, interpretada per Marga Martínez, sembla tenir un paper clau en la reaparició d'Ana. Això farà evident la rivalitat que manté amb Pía.

| RTVE

No obstant això, el seu impacte no es limitarà al seu entorn més proper, ja que la seva presència també generarà tensions dins del servei. Rómulo, personatge de Joaquín Climent a 'La Promesa', intentarà mantenir la calma al palau, encara que la seva tasca com a mediador serà cada cop més complicada. I és que els secrets i les lleialtats ocultes començaran a sortir a la llum.

Melania Cruz compta amb una trajectòria destacada en el món de la interpretació, havent participat en sèries com 'La Unidad' i 'Operación Marea Negra'. Recentment, ha format part del repartiment de 'Clanes' a Netflix i ha interpretat Chamorro en les últimes temporades de 'Rapa'.

El debut de Melania Cruz a 'La Promesa' va tenir lloc el passat dimecres 5 de febrer. Encara que el seu personatge no estarà present de manera contínua, la seva irrupció promet marcar un abans i un després en la trama de 'La Promesa'. La seva història, envoltada de misteri, podria alterar per sempre la relació entre Ricardo i Pía, alhora que planteja incògnites sobre els motius que la van portar a abandonar la seva família.