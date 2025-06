Emma García esclata com mai abans i envia a la merda una convidada de 'Fiesta'

La tarda de dissabte a 'Fiesta' va deixar un dels moments més tensos i emotius que es recorden al programa. L'espai d'Emma García va abordar el colpidor testimoni de Mónica Pont, que es va sincerar sobre la seva infància marcada per la violència del seu pare. L'entrevista, originalment emesa a 'Tardear', va mostrar la model trencada en recordar episodis de maltractament familiar.

"Quan el meu pare arribava a casa, era terrible, cada nit hi havia crits i violència física. Crec que el meu pare no volia que fóssim feliços", va confessar entre llàgrimes. Les seves paraules, carregades de dolor, incloïen un fet gravíssim: l'agressió a la seva mare, a qui el seu pare va arribar a trencar-li ambdues cames.

D'aquesta manera, 'Fiesta' va convidar la seva mare Teresa i la seva germana Eva, que, lluny de donar suport a Mónica Pont, van carregar durament contra ella. L'Eva, visiblement alterada, va arribar a dir que la seva germana és una "mentidera patològica" i va minimitzar els fets denunciats: "La meva germana sempre exagera". Fins i tot va voler corregir Pont afirmant que el seu pare només va trencar una cama a la seva mare, no les dues.

Emma García, visiblement incòmoda, va intervenir amb fermesa a 'Fiesta' per frenar aquest intent de restar gravetat al testimoni. "Perdona'm, però en aquest cas no és important si van ser una o dues cames, és el fet en si del que va passar", va dir aleshores, tancant la discussió. Més tard, la mateixa Teresa va confirmar no només l'agressió física, sinó també abusos sexuals per part del seu marit, reforçant la duresa del relat.

Tot i això, l'Eva va insistir a deslegitimar la seva germana i defensar la figura paterna: "Mónica Pont no és l'única víctima, la meva germana té la llàgrima fàcil". Les seves paraules, que intentaven minimitzar la violència patida, van acabar desbordant la paciència de la presentadora: "El meu pare no és tan dolent i horrible, ni la Mónica tan bona. No totes les nits el meu pare era horrible, ni totes les nits ens amagàvem, també hi havia moments feliços".

Emma García no va poder quedar-se callada. Indignada, va llançar una resposta contundent davant el que va considerar una justificació intolerable: "Eva, amb que això passi una sola vegada, ja és terrible, si us plau".

El moment de més tensió va arribar quan l'Eva va acusar 'Fiesta' de posicionar-se sense conèixer la veritat: "No pareu de donar suport a la Mónica sense tenir realment la informació". Va ser aleshores quan Emma García, desbordada per la tensió acumulada, va reaccionar com mai abans al plató: "Mira Eva, vés a la merda ja. Que pesada ets!".