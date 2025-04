Es resol el futur de Marc Giró després de la desaparició de 'Late Xou' de La 1

El futur de 'Late Xou' està assegurat. Després de diverses setmanes d'incertesa, RTVE ha tancat un acord per renovar el programa de Marc Giró. L'ens públic garanteix així la seva continuïtat a la cadena pública després del final de la seva tercera temporada.

La repentina desaparició de l'espai de la graella de La 1 va agafar molts per sorpresa, especialment perquè Marc Giró no es va acomiadar dels espectadors en la seva última emissió. Des de RTVE van confirmar que la retirada es devia simplement al final de temporada, encara que el silenci inicial va alimentar tot tipus de rumors sobre possibles canvis.

Finalment, el balanç de 'Late Xou' en el seu salt de La 2 al prime time ha estat prou positiu com per merèixer la renovació. Segons avança El Confidencial Digital, RTVE ha valorat el rendiment del programa, que, malgrat un descens progressiu d'audiència, va tancar temporada amb una mitjana del 9,8% de quota de pantalla i 795.000 espectadors, xifres similars a altres espais de referència de La 1. A més, els seus dos primers programes van arribar a liderar la seva franja horària amb un 13,4% i un 11,7% de share, superant el milió de seguidors.

| RTVE

La renovació també reforça la posició de Marc Giró dins de RTVE, després d'haver-se rebutjat la seva incorporació a 'La familia de la tele'. A més, en les últimes setmanes també s'ha rumorejat el seu possible salt a altres cadenes com TV3 o Atresmedia. Tanmateix, després de la renovació, Marc Giró seguirà sent un dels rostres forts de la nova etapa de La 1.

De fet, 'Late Xou' apareix en la recent promoció que RTVE ha llançat per anunciar la seva oferta de primavera. Tanmateix, encara no està clar si serà abans de l'estiu o caldrà esperar a la tardor. Per ara, la nit dels dimarts ja té un nou amo: Arturo Valls aterra a La 1 amb 'That's my jam: que el ritme no pari'. Per la seva banda, 'MasterChef' ocupa la nit dels dilluns, mentre que 'The Floor' fa el mateix els dimecres.