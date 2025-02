El nou projecte de Carlos Latre que el porta al nou programa estrella de Telecinco

Carlos Latre ja té nou destí a Telecinco després del final de 'Babylon Show' el passat mes de setembre. Recentment s'ha confirmat que no formarà part de la dotzena edició de 'Tu cara me suena' després del seu fitxatge per Mediaset per al fallit access prime time. No obstant això, Carlos Latre s'incorpora com un dels fitxatges estrella de la nova etapa de 'El programa de Ana Rosa'.

L'espai matinal torna a Mediaset aquest dilluns 3 de febrer en la seva vintena temporada, de 09:00h a 12:15h. Juntament amb 'La mirada crítica' d'Ana Terradillos i 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat al capdavant, formarà part de l'oferta renovada dels matins de Telecinco.

Aquest retorn portarà importants novetats, incloent-hi una llista reforçada de col·laboradors. En l'àmbit polític, se sumaran al programa figures com Pedro J. Ramírez i Ángel Expósito. Així mateix, la taula d'actualitat comptarà amb l'expert en crònica negra Manu Marlasca, i el meteoròleg Mario Picazo serà una altra de les cares noves.

Una de les seccions més cridaneres serà la taula VIP, heretada directament des de 'TardeAR' i ara anomenada 'El Aperitivo'. Comptarà amb la participació de Cristina Cifuentes, Alaska, Luis Pliego i Antonio Montero. No obstant això, el fitxatge més inesperat és el de Carlos Latre, que imitarà grans personatges de l'actualitat, segons ha publicat en exclusiva El Televisero.

| Mediaset

De fet, Ana Rosa Quintana va revelar a 'De Viernes' que l'entrevista que més li agradaria fer en el seu retorn seria a Donald Trump. "El personatge dels pròxims anys i que ens canviarà la vida a tots és Trump. És un tros de personatge i m'encantaria tenir-lo pel matí el dilluns a partir de les 9", va afirmar en directe.

D'aquesta manera, Carlos Latre farà realitat aquest desig de la presentadora. El debut del còmic a 'El programa de Ana Rosa' el pròxim 3 de febrer, es posarà en la pell de Donald Trump. A més, la seva col·laboració serà regular, aportant el seu talent per a la imitació de personalitats destacades de l'actualitat.

Aquest nou repte televisiu aclareix el futur professional de l'humorista, qui després de la cancel·lació de 'Babylon Show' es trobava sense un format fix. El seu últim projecte ha estat 'Universo Calleja', l'spin-off de 'Planeta Calleja', en el qual Jesús Calleja recorrerà Nepal juntament amb diverses celebritats.