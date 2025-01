Qui és Rakel Cernicharo, membre del jurat de 'Next Level Chef' a Telecinco?

'Next Level Chef' arriba aquest dimecres 8 de gener a Telecinco amb un jurat de luxe: els xefs Francis Paniego, Marcos Morán i Rakel Cernicharo.Presentat per Blanca Romero, el talent show porta a Espanya un repte culinari únic, mai vist fins ara a televisió. Una espectacular competició que enfrontarà a tres grans grups de concursants: amateurs, influencers i professionals.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvoluparà en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants hauran d'adaptar-se en cada repte: una cuina d'última generació al nivell superior, una cuina estàndard a l'intermedi i una instal·lació precària a l'inferior. Aquesta, per exemple, comptarà només amb els elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants de 'Next Level Chef' disposaran dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants hauran de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tindran la sort de triar bones matèries primeres i altres hauran de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals seran jutjats pels mentors.

| Mediaset

Als Estats Units, 'Next Level Chef' va protagonitzar l'estrena d'un programa de cuina més vist de la història. La tercera temporada es va estrenar fa un any i va obtenir més de set milions d'espectadors en el prime time dominical.

Qui és Rakel Cernicharo?

Autodidacta, artista i tot terreny, Rakel Cernicharo es va iniciar en la cuina de manera professional molt jove. Va ser al club social on treballava com a cambrera, en substituir la cuinera de manera provisional. El 2017 Rakel Cernicharo es va proclamar vencedora de 'MasterChef' a La 1.

Avui, la jurat de 'Next Level Chef'desenvolupa el seu enorme talent culinari al capdavant del restaurant Karak, a València. Compta amb una proposta valenta i mestissa en la qual és clau la fusió, el producte de mercat, l'estètica i la sofisticació. A més, el restaurant va rebre el reconeixement del seu primer Sol Repsol.