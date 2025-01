Qui és Marcos Morán, membre del jurat de 'Next Level Chef' a Telecinco?

'Next Level Chef' arriba aquest dimecres 8 de gener a Telecinco amb un jurat de luxe: els xefs Francis Paniego, Marcos Morán i Rakel Cernicharo.Presentat per Blanca Romero, el talent show porta a Espanya un repte culinari únic, mai vist fins ara a televisió. Una espectacular competició que enfrontarà a tres grans grups de concursants: amateurs, influencers i professionals.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvoluparà en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants hauran d'adaptar-se en cada repte: una cuina d'última generació al nivell superior, una cuina estàndard a l'intermedi i una instal·lació precària a l'inferior. Aquesta, per exemple, comptarà només amb els elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants de 'Next Level Chef' disposaran dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants hauran de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tindran la sort de triar bones matèries primeres i altres hauran de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals seran jutjats pels mentors.

| Mediaset

Als Estats Units, 'Next Level Chef' va protagonitzar l'estrena d'un programa de cuina més vist de la història. La tercera temporada es va estrenar fa un any i va obtenir més de set milions d'espectadors en el prime time dominical.

Qui és Marcos Morán?

Nascut a Prendes, a Astúries, el 1979, Marcos Morán representa la cinquena generació d'una saga de cuiners. Una família que regenta Casa Gerardo des de 1882 en aquesta localitat asturiana, restaurant al qual avui acrediten una Estrella Michelin i tres Sols Repsol. Es va formar en restaurants de primer nivell com El Bulli, El Celler de Can Roca o Quique Dacosta, entre altres.

Ha estat reconegut amb el títol de Chef de L'Avenir el 2016 i amb la Medalla d'Honor del Senat francès. Guardons que el jurat de 'Next Level Chef' ha rebut per la seva tasca d'internacionalització de la gastronomia. Tot gràcies al seu treball al capdavant de la direcció gastronòmica dels restaurants Hispania en diversos llocs del món com Londres, Brussel·les i Vietnam.