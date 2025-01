Qui és Francis Paniego, membre del jurat de 'Next Level Chef' a Telecinco?

'Next Level Chef' arriba aquest dimecres 8 de gener a Telecinco amb un jurat de luxe: els xefs Francis Paniego, Marcos Morán i Rakel Cernicharo.Presentat per Blanca Romero, el talent show porta a Espanya un repte culinari únic, mai vist fins ara a televisió. Una espectacular competició que enfrontarà a tres grans grups de concursants: amateurs, influencers i professionals.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvoluparà en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants hauran d'adaptar-se en cada repte: una cuina d'última generació al nivell superior, una cuina estàndard a l'intermedi i una instal·lació precària a l'inferior. Aquesta, per exemple, comptarà només amb els elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants de 'Next Level Chef' disposaran dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants hauran de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tindran la sort de triar bones matèries primeres i altres hauran de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals seran jutjats pels mentors.

| Mediaset

Als Estats Units, 'Next Level Chef' va protagonitzar l'estrena d'un programa de cuina més vist de la història. La tercera temporada es va estrenar fa un any i va obtenir més de set milions d'espectadors en el prime time dominical.

Qui és Francis Paniego?

Francis Paniego dirigeix les cuines de dos restaurants, com El Portal de Echaurren, que compta amb dues Estrelles Michelin i tres Sols Repsol, o el Tondeluna, a Logronyo. Així com Echaurren Tradición, amb un Sol Repsol, a l'Hotel Echaurren d'Ezcaray a La Rioja, que és el negoci de la seva família des de fa cinc generacions.

Francis Paniego s'ha format en els millors restaurants d'Espanya, però porta en el seu ADN la influència de la seva mare, Marisa Sánchez, referent de la bona cuina tradicional riojana. Ha rebut el Premi Nacional de Gastronomia al Millor cap de Cuina d'Espanya 2011 i el Premi al Chef de L'Avenir 2015 de l'Acadèmia Internacional de Gastronomia, entre altres guardons.

Actualment, el jurat de 'Next Level Chef' tambéés assessor gastronòmic de l'Hotel Hermitage d'Andorra, on va aconseguir també aquest reconeixement. Així com de l'Hotel Marquès de Riscal a Elciego (Àlaba).