Melody ja té lloc per actuar a Eurovisió: ordre d'actuacions de la final

Melody ja té hora per pujar a l'escenari d'Eurovisió 2025. La cantant representarà Espanya des del sisè lloc de l'ordre d'actuació, en una gala que se celebrarà a Basilea (Suïssa). Una final que es podrà gaudir en directe per La 1 aquest dissabte a partir de les 21:00h.

La seva actuació arribarà en el primer tram de la gala, com s'havia determinat prèviament en el sorteig de meitats, i sonarà després de la proposta lituana i abans de la ucraïnesa. Es calcula que la seva interpretació de "Esa Diva" es produeixi al voltant de les 21:30h, en plena efervescència de l'inici eurovisiu.

La distribució de l'ordre complet es va fer pública després de la segona semifinal, durant la matinada de divendres. L'organització, a càrrec de l'emissora suïssa SRG SSR i l'equip de producció liderat per Martin Österdahl, va definir la seqüència final. Com cada any, es busca combinar estils i ritmes perquè l'espectacle mantingui un bon pols televisiu.

La gala començarà amb Noruega, representada per Kyle Alessandro i el seu tema “Lighter”, i conclourà amb Albània, que tanca la nit amb “Zjerm”, interpretada per Shkodra Elektronike.

Aquest és l'ordre complet de la final d'Eurovisió 2025:

Noruega: Kyle Alessandro (“Lighter”) Luxemburg: Laura Thorn (“La poupée monte le son”) Estònia: Tommy Cash (“Espresso Macchiato”) Israel: Yuval Raphael (“New Day Will Rise”) Lituània: Katarsis (“Tavo akys”) Espanya: Melody (“Esa diva”) Ucraïna: Ziferblat (“Bird of Pray”) Regne Unit: Remember Monday (“What the Hell Just Happened?”) Àustria: JJ (“Wasted Love”) Islàndia: VÆB (“Róa”) Letònia: Tautumeitas (“Bur man laimi”) Països Baixos: Claude (“C'est la vie”) Finlàndia: Erika Vikman (“Ich komme”) Itàlia: Lucio Corsi (“Volevo essere un duro”) Polònia: Justyna Steczkowska (“Gaja”) Alemanya: Abor & Tynna (“Baller”) Grècia: Klavdia (“Asteromáta”) Armènia: Parg (“Survivor”) Suïssa: Zoë Më (“Voyage”) Malta: Miriana Conte (“Serving”) Portugal: Napa (“Deslocado”) Dinamarca: Sissal (“Hallucination”) Suècia: KAJ (“Bara Bada Bastu”) França: Louane (“Maman”) San Marino: Gabry Ponte (“Tutta l'Italia”) Albània: Shkodra Elektronike (“Zjerm”)

D'aquesta manera, ja està tot a punt perquè Melody cridi alt el seu "Esa Diva" davant de milions d'espectadors a tota Europa.