Així ha estat l'actuació en directe de Melody durant la semifinal d'Eurovisió

Melody ha deixat una empremta inesborrable a la primera semifinal d'Eurovisió amb una actuació que ha captivat tant a jurats com a públic. A l'escenari del St. Jakobshalle de Basilea, l'artista va presentar oficialment "Esa Diva" aquest dimarts 13 de maig.

D'aquesta manera, Melody va saltar a l'escenari d'Eurovisió en quart lloc, després de l'actuació d'Estònia, amb "Espresso Macchiato". Tot i que Espanya és part del 'Big Five' i per tant no necessita passar per la fase de classificació, la cantant va demostrar que no escatima esforços per oferir un espectacle complet, on la veu i l'escenografia es van fusionar a la perfecció. El seu equip de ballarins –Àlex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta i Iván Matías Urquiag– també van brillar amb la seva entrega i sincronització, aportant un extra d'energia al número.

L'inici de l'actuació de "Esa Diva" ha estat delicat, gairebé introspectiu, amb Melody destacant al centre de l'escenari, envoltada per ombres que ressaltaven la seva silueta. La seva mà, com a expressió d'emoció i elegància, va capturar ràpidament l'atenció, evocant un record de la posada en escena de Blanca Paloma el 2023. A mesura que la cançó avançava, la cua de el seu vestit es trencava inesperadament, donant pas als ballarins, que van irrompre en un crit de llibertat i transformació.

Melody - ESA DIVA (LIVE) | Spain 🇪🇸 | First Semi-Final | Eurovision 2025

El ritme de l'actuació a Eurovisió es va intensificar quan Melody va descendir de la plataforma i va aparèixer sobre una catifa vermella que cobria l'escenari. En el primer estribillo, el teló teatral va caure, revelant un nou look: un mono platejat i brillant que accentuava cada moviment de l'artista. En aquell moment, l'escenari d'Eurovisió es va transformar completament, amb una plataforma de marbre envoltada d'escales, elevant l'actuació a un altre nivell de poder visual.

El clímax de la performance va arribar durant el dance break, on Melody va ascendir al cim de les escales amb una actitud d'apoderament. Mentrestant, el fons visual –amb muntanyes i esquerdes que s'eixamplaven– creava un clima de tensió i eufòria. En aquell moment, la diva espanyola va demostrar tota la seva capacitat vocal i escènica, amb un gir final acompanyat de castanyoles, tancant l'actuació de manera èpica i memorable.