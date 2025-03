Els quatre convidats de 'De Viernes' que tornen a un plató per donar molt de què parlar

'De Viernes' torna a sorprendre amb tres convidats que donaran molt de què parlar en les seves respectives famílies. Aquest 14 de març, el programa rebrà de nou en un plató a Amador Mohedano, que no trepitja Telecinco des d'abans de l'emissió de la docuserie de Rocío Carrasco. Just amb Terelu Campos a 'Supervivientes', 'De Viernes' amb Santi Acosta i Beatriz Archidona també emetrà un Scoop a Edmundo Arrocet.

D'aquesta manera, la primera convidada que s'asseurà a 'De Viernes' serà Ivonne Reyes. Per començar, s'obrirà sobre la duríssima situació econòmica per la qual està passant "per males gestions". A més, respondrà a les recents declaracions de Pepe Navarro, en les quals ha assegurat que "mentre segueixi amb la mentida la depressió anirà en augment".

Posteriorment, Amador Mohedano tornarà a un plató de televisió en directe després d'un llarg temps apartat dels focus. Abordarà en quin punt de la seva vida es troba i què el va portar a tocar fons després de la seva separació de Rosa Benito.

| Telecinco

Després d'abandonar 'Supervivientes' en els primers dies d'aventura després de diversos dies sense dormir,Beatriz Rico relatarà al plató com va viure aquells durs moments i qui van ser els seus majors suports. També revelarà la seva difícil relació i convivència amb Pelayo Díaz als Cayos Cochinos.

A més, 'De Viernes' abordarà l'última hora de 'Supervivientes' amb imatges inèdites, amb atenció a la supervivència de Terelu Campos i el retrobament de Montoya, Anita i Manuel. Comptarà amb les valoracions de Carmen Borrego, Jessica Bueno, Olga Moreno i María Jesús Ruiz.

En el Scoop de la setmana, Edmundo Arrocet revelarà les primeres pàgines de les seves memòries, en les quals narra com va ser realment la seva relació amb María Teresa Campos i les seves filles. Quins van ser els veritables motius de la ruptura? Li va fer alguna confessió durant aquell temps que fins ara no s'ha atrevit a revelar?

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' va pujar a màxim anual. Gràcies a les entrevistes a Sandra Barneda, Jessica Bueno o José Saborido, el programa va pujar al seu millor resultat amb un 12,3% i 986.000 espectadors.