Fani Carbajo sentencia l'equip de 'De Viernes' després del que va passar a la seva entrevista

Fani Carbajo, que va saltar a la fama per la seva participació en la primera edició de 'La isla de las tentaciones', ha estat l'última convidada del podcast Chico de revista. En aquesta entrevista amb Arnau Martínez, va repassar la seva trajectòria i va parlar del fenomen Montoya, que ha superat fins i tot el seu en popularitat a nivell global. No obstant això, va ser en referir-se a la seva recent aparició a 'De Viernes' quan no va ocultar el seu malestar.

'De Viernes' va reunir Fani Carbajo i la seva antiga parella, Christofer Guzmán, amb l'objectiu d'analitzar el fenomen Montoya, mentre tots dos es retrobaven després de la seva ruptura. No obstant això, a jutjar per les seves paraules, no li va agradar gens el tracte rebut: "No vaig estar molt còmoda perquè jo esperava que se'm preguntessin més coses, que no se'm tractés com un ninot de fira".

Quant a la intervenció de Christofer Guzmán, Fani Carbajo no es va tallar en criticar la seva actitud. "A mi se'm dona l'oportunitat de fer un cara a cara amb aquest senyor. Des d'aquí he de dir que si jo no arribo a acceptar-ho, tu no t'asseus. I també va dient per aquí que va cobrant més que jo", va expressar, referint-se a la seva antiga parella amb total franquesa.

| Mediaset

Fani Carbajo, que ja se sentia "saturada" abans d'arribar al plató de 'De Viernes', també va compartir les seves sensacions en ser-hi. "Quan m'assec, m'adono que aquest senyor només es basa a respondre'm a tot que és mentida. Només parlava de temes de diners i de feina. Ni tan sols sap mentir. A sobre la gent a les xarxes socials em diu a mi: 'Jo no et crec, ets una falsa, si el manipulaves tu…'", va relatar visiblement afectada per la complicada situació.

La protagonista va aprofitar per reflexionar sobre els moments difícils de la seva relació amb Christofer Guzmán. "Quan tu vius una relació en què estàs manipulada i et mengen el cap de tal manera i ja tens un fill... Jo mateixa deia: 'És que potser té raó. Si ell no vol ser pare, jo no el puc obligar a ser-ho'", va sentenciar, deixant clar com va viure aquesta etapa de la seva vida.