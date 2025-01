Quatre posa data d'emissió al retorn esperat de 'Tonterías las Justas'

Han passat 14 anys des que 'Tonterías las justas' es va acomiadar, però l'esperit de l'icònic programa d'humor segueix viu entre els seus seguidors. Ara, l'equip es reunirà en un especial de 'Martínez y Hermanos', el programa presentat per Dani Martínez a Cuatro. Després de ser gravat el passat mes de desembre, la cita esperada s'emetrà el pròxim dimecres 15 de gener a les 22:50h.

Emès entre maig de 2010 i juliol de 2011, 'Tonterías las justas' es va convertir en un fenomen de la televisió, amb un humor fresc i desenfadat que va captivar l'audiència. El seu èxit va ser tal que fins i tot se li atribueix haver robat part del públic de 'Sé lo que hicisteis', un programa que va acabar sent cancel·lat al poc temps. A més, l'equip va ser elegit per presentar les Campanades de Cuatro el 2010, consolidant la seva posició com un dels formats més populars del moment.

D'aquesta manera, Dani Martínez rebrà al seu plató a Florentino Fernández, Anna Simón i Romina Belluscio, amb qui va compartir grans moments inoblidables a les tardes de Cuatro. "Compte, està a punt de produir-se un moment històric en aquest plató. Aquí sorgirà el retrobament de 'Tonterías las justas'", va anunciar el presentador, assegurant que aquest retrobament serà únic.

| Mediaset

La promoció del programa no ha deixat indiferent als nostàlgics, mostrant escenes que reviuen alguns dels moments més recordats del format. En una d'elles, Dani Martínez no dubta a colpejar amb el famós corchopan a Florentino Fernández, rememorant l'humor irreverent que va caracteritzar l'espai produït per 7 y acción. Es tracta de la productora que està darrere d'èxits com 'El Hormiguero'.

Aquest especial promet capturar la màgia d'aquells anys, oferint als espectadors l'oportunitat de reviure els moments més emblemàtics de 'Tonterías las justas'. Però també podran descobrir anècdotes inèdites del programa que va marcar una època a la televisió.

El pròxim dimecres serà l'ocasió perfecta perquè els seguidors del programa revisquin la seva essència i celebrin la reunió d'aquest inoblidable equip. Una cita de 'Martínez y Hermanos' que promet humor, records i molta nostàlgia.