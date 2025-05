TVE arrenca la promoció de 'La Frontera', la seva nova sèrie sobre ETA

Televisió Espanyola ja està promocionant la seva nova sèrie per a l'horari nocturn. Després de l'emissió de 'Asuntos internos' els dimecres a la nit, arriba 'La Frontera'. Una ficció ambientada en els anys més durs del terrorisme d'ETA, centrada en la crucial col·laboració entre Espanya i França per combatre l'activitat dels comandos.

Produïda per Par Producciones i rodada al País Basc, està ambientada en els anys 80 i protagonitzada per Javier Rey i Itsaso Arana. Dirigida per María Pulido i Yolanda Centeno, la sèrie combina drama i acció per retratar una etapa recent de la història d'Espanya.

Com bé ha publicat la productora, es tracta d'una coproducció entre TVE i Prime Video. Això significa que, després de la seva emissió a la televisió, el públic podrà gaudir-la a la plataforma de streaming on i quan vulguin.

| RTVE

'La Frontera' consta de sis episodis i arrenca amb un fet impactant: un guàrdia civil és assassinat per una membre d'ETA. Arran d'aquest crim, Mario inicia una persecució il·legal a França, marcant l'inici d'una trama carregada de tensió i drama.

De moment, no es coneix la data exacta en què s'emetrà ni el dia concret, però la cadena ja ha començat la seva promoció per captar l'atenció del públic i generar interès. Abans d'això, La 1 estrenarà aquest divendres 'Weiss y Morales', la seva nova sèrie de ficció protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin.

'Weiss & Morales' és un procedimentalbasat en els elements més clàssics del gènere i reformat amb els estàndards actuals de drama. Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin formen el duo d'inspectors Morales i Weiss, que contrasta tant cultural i professionalment, com pel seu caràcter. Tots dos es veuen obligats a col·laborar arran d'un cas d'assassinat que implica la comunitat alemanya resident a Canàries. Amb una parella tan dispar com Weiss i Morales entendre's no serà tasca fàcil.

'Weiss & Morales' presenta un cas en cadascun dels seus quatre episodis de 90 minuts de durada. En cada entrega, a més d'un cas que posarà a prova la relació entre Nina Weiss i Raúl Morales, ens endinsarem en els entrellats de les seves històries familiars. La continuïtat d'un episodi a un altre estarà marcada per l'evolució d'aquestes relacions.