El públic dicta sentència a l'estrena de 'Next Level Chef': tots diuen el mateix

Telecinco ja ha estrenat 'Next Level Chef', una de les principals apostes per al nou any. Presentat per Blanca Romero, el talent show porta a Espanya un repte culinari únic, mai vist fins ara a televisió. Una espectacular competició que enfrontarà a tres grans grups de concursants: amateurs, influencers i professionals.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvolupa en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants han d'adaptar-se en cada repte a cuinar una cuina d'última generació en el nivell superior, una cuina estàndard en l'intermedi i una instal·lació precària en l'inferior. Aquesta, per exemple, comptarà només amb els elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants de 'Next Level Chef' disposen dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants han de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tenen la sort de triar bones matèries primeres i altres han de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals són jutjats pels mentors.

| Mediaset

D'aquesta manera, durant l'estrena de 'Next Level Chef', els espectadors han dictat el seu veredicte a les xarxes socials. Unes crítiques molt positives per al nou programa culinari de Telecinco. De fet, també ha estat aplaudida l'elecció de Blanca Romero com a presentadora.

Tanmateix, el veredicte final seran les audiències,encara que no es descobrirà fins a primera hora del matí del dijous.