'La Promesa' anuncia un important canvi d'emissió per al seu capítol més esperat

Per fi ha arribat el moment esperat que tots els seguidors estaven esperant i serà fora del seu horari. El pròxim dimarts 7 de gener, en prime time, a les 22:50h, 'La Promesa' compleix 500 capítols i celebra l'esdeveniment que tothom espera: el casament de Jana i Manuel. Arran d'aquest enllaç, la ficció de les tardes de La 1 promet noves emocions que sacsejaran les vides dels seus protagonistes.

Després de dos anys d'amor impossible i mesos de preparació, arriba el gran dia per a Jana i Manuel. Però res serà fàcil, ni tan sols a les portes del seu casament: fins a última hora, la marquesa intentarà impedir l'enllaç. Cruz també està obstinada que el servei no assisteixi i no pugui acompanyar Jana, la seva antiga companya, en el que hauria de ser el dia més feliç de la seva vida.

Són dies de nervis al Palau, mentre es prepara el convit i la festa, i també d'emocions trobades per a molts dels habitants de la finca. Manuel i Jana, Catalina, Ricardo, Curro o María tenen, cadascun a la seva manera, motius de desassossec... Són moltes i variades les inquietuds que ronden els senyors i el servei.

| RTVE

De tot això serà testimoni l'audiència en els capítols 499 i 500. 'La Promesa' els tindrà en suspens sobre el futur d'una de les històries d'amor més intenses de la televisió dels últims anys.

'La Promesa' va ser la revelació de 2023 i tanca 2024, per segon any consecutiu, imbatible en la seva franja. De fet, ha millorat la seva competitivitat i al desembre aconsegueix el seu màxim mensual històric (12,8%). Així mateix, 'La Promesa' és la segona sèrie més consumida en diferit.

El passat mes de novembre, a més, va aconseguir una fita històrica. 'La Promesa' es va convertir en la primera ficció diària espanyola que guanya un Emmy Internacional en els 52 anys d'història d'aquests prestigiosos guardons. La cirereta perfecta al palmarès de 'La Promesa', que ja comptava amb el Premi FesTVal o la nominació als Rose D'Or en 2023.