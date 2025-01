L'estimat actor de 'La Promesa' que anuncia la seva marxa definitiva després del que ha passat

'La Promesa' s'ha establert com una de les sèries diàries més exitoses de la televisió espanyola, captivant l'audiència. Al llarg de les seves tres temporades i més de 400 episodis, la sèrie ha mantingut el seu lideratge en la franja horària, atraient més d'un milió d'espectadors diàriament. Tanmateix, 'La Promesa' acaba de dir adéu de manera definitiva a un dels seus personatges més estimats.

Michel Tejerina, qui interpretava Pelayo Gómez de la Serna, el comte d'Añil, ha anunciat la seva sortida de 'La Promesa'. A través de les seves xarxes socials, l'actor va comunicar la trista notícia als seus seguidors. El jove posa fi a la seva participació en un dels papers més emblemàtics de la sèrie.

Pelayo, un personatge marcat pels secrets i les contradiccions, va viure una relació d'amor amb Catalina, personatge interpretat per Carmen Asecas, la filla del marquès de Luján. La història va començar amb un acord pactat amb Cruz, però al llarg de la trama, Pelayo es va enamorar sincerament de Catalina. Després de diversos alts i baixos i descobrir els foscos negocis del comte, la parella va trencar, però eventualment es va donar una segona oportunitat.

| RTVE

La situació va donar un gir dramàtic quan Catalina va quedar embarassada, però el fill que esperava no era de Pelayo. Finalment, i en el dia del seu casament, Pelayo pren la difícil decisió de marxar del palau i acabar la seva relació amb Catalina. Michel Tejerina va revelar: "Li va fer una promesa i, encara que dolgui, la veritat és que no està preparat per ser el pare d'aquest nen i fer-la tan feliç com Catalina es mereix".

Amb aquesta dura decisió del seu personatge, Michel Tejerina es va acomiadar de 'La Promesa', deixant un buit a la sèrie. "És un orgull haver format part d'aquest vaixell, però jo baixo aquí. Ens veurem en una altra", va expressar l'actor en concloure la seva última seqüència, marcant el seu adéu definitiu.

La despedida de Pelayo Gómez de la Serna ha deixat els seguidors de la sèrie impactats. Molts espectadors havien aconseguit connectar profundament amb el personatge i la seva història d'amor i sacrifici.