El nou projecte com a col·laboradora d'Arantxa del Sol després de ser vetada a Telecinco

La família de 'Mañaneros', el programa de TVE liderat per Adela González, continua creixent amb una nova incorporació que ha causat gran enrenou. Després de la recent incorporació d'Alba Carrillo i Benita, coneguda com a Maestro Joao, aquest dimecres 22 de gener s'ha sumat a l'equip de col·laboradors Arantxa del Sol. Un rostre icònic de la televisió dels anys 90 i, com en altres casos recents, provinent de l'univers Telecinco.

Amb aquest moviment, Arantxa del Sol torna a la televisió després d'una etapa marcada per la controvèrsia a Mediaset. El seu pas per 'Supervivientes' l'any passat va estar envoltat de polèmiques que van deixar empremta. Arantxa del Sol no només va ser una de les concursants més destacades, sinó també una de les més discutides després de l'escàndol en què se la va vincular a un incident amb Ángel Cristo JR.

I és que Arantxa del Sol va agredir físicament el seu company en un trasllat en barca després d'una gala de 'Supervivientes', per la qual cosa no va ser gravat per les càmeres. De fet, ella mateixa va revelar el que va passar en directe en un debat presentat per Sandra Barneda. Aquest succés va derivar en un veto temporal a Telecinco, el que li va impedir tornar als platós del grup durant setmanes.

| Mediaset

Finalment, Arantxa del Sol va tornar a aparèixer a 'De Viernes', on va protagonitzar un esperat cara a cara en directe amb Ángel Cristo JR per aclarir la situació. Tot i que el conflicte es va donar per tancat en aquella ocasió, la relació professional amb Mediaset no es va reprendre. Aquella intervenció va acabar sent la seva última aparició a la cadena.

En el seu moment, es va especular sobre possibles nous projectes d'Arantxa del Sol amb Mediaset després de la seva participació a 'Supervivientes'. Alguns rumors apuntaven que podria ser la nova presentadora de 'Así es la vida' durant l'estiu, abans de conèixer-se la seva cancel·lació. No obstant això, aquests plans van quedar truncats arran de la controvèrsia.

Ara, mesos després d'aquell capítol, Arantxa del Sol emprèn un nou repte televisiu a TVE, on s'uneix a l'equip de 'Mañaneros'. A la mateixa cadena ha participat el seu marit, Finito de Córdoba, com un dels concursants estrella de 'Bake Off: Famosos al horno'. No obstant això, el torero va ser el segon expulsat del talent show de rebosteria.