La desaparició de Rocío Suárez de Puga dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Aquest dimarts 4 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', en Julio va culpar en Rafael de no trobar els diners de la venda de la casa. La seva relació amb l'Adriana va patir un nou cop fatal. En Pedrito va voler que la Victoria es disculpés amb la Luisa per haver-li trencat el bressol i que es fes càrrec d'arreglar-lo.

Durant el dinar, en Leonardo es va guanyar l'Adriana i en Pedrito i, en certa mesura, la Bàrbara. La Matilde va confrontar l'Atanasi amb les sospites d'en Gaspar: estava el metge interessat en ella?

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', en Pedrito i l'Alejo es posen en marxa amb l'arranjament del bressol, però no saben per on començar fins que arriba en Rafael. En Rafael veu enfonsat en Julio i, tot i no aprovar el que va fer, l'ajuda a arreglar les coses amb l'Adriana. En Bernardo, a més, li demana ajuda a la Victoria perquè convenci en José Luis perquè el casi amb la Mercedes.

Paral·lelament, en Rafael va a buscar l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, a la casa Petita i descobreix que ha desaparegut. Juntament amb en Julio, vol sortir immediatament a buscar-la, però en José Luis ho impedeix. Mentrestant, la Luisa tem cada cop més el moment del part.

A més, la Victoria li recomana a la Mercedes que es casi amb en Bernardo, però ella s'hi nega. Mentrestant, en José Luis li torna els diners que li deu a la Victoria i li proposa que siguin socis. Finalment, la Mercedes busca el duc ja que necessita saber si es casarà amb ella o no.