Confirmat el veritable motiu de l'acomiadament fulminant d'Isabel Rábago a Telecinco

L'acomiadament d'Isabel Rábago com a col·laboradora de Telecinco ha generat un ampli enrenou mediàtic. Tot i que la notícia es va conèixer públicament aquest divendres, ara s'ha revelat que la decisió es va prendre fa dues setmanes. A més, també s'han conegut les claus darrere d'aquesta fulminant mesura per part de Mediaset i Unicorn Content.

Segons ha publicat Informalia, Isabel Rábago, que era col·laboradora de 'Vamos a ver', no va superar "els filtres" necessaris per a la renovació del seu contracte. En gran part a causa de la seva actitud tant dins com fora dels platós. Des de la direcció de 'Vamos a ver' ja se li havia advertit de la necessitat de millorar la seva relació amb l'equip, cosa que, pel que sembla, no va ocórrer.

"L'ambient no era agradable. Ella no es relacionava amb normalitat amb la resta de companys, excepte amb dos o tres com Marta López o Kike Calleja. Amb la resta eren sempre enfrontaments en plató i fora ni tan sols es saludaven", assegura una font del programa. A més, destaquen "els continus gestos de menyspreu cap als seus companys, fins i tot donant-los l'esquena quan parlaven".

| Mediaset

No obstant això, el detonant principal hauria estat la seva postura en el conflicte entre Bárbara Rey i Telecinco. Isabel Rábago, que compta amb amplis coneixements en Dret, hauria qüestionat públicament algunes de les emissions relacionades amb l'ex vedette, insinuant que certes pràctiques podrien ser il·legals. Això hauria generat tensions amb la cúpula directiva de Mediaset, que va interpretar aquests comentaris com un atac directe als seus interessos.

"En tot moment Isabel Rábago s'ha mostrat en contra dels interessos legals de la cadena i del programa", assenyala una font interna. "Són diverses les vegades que se li ha dit que evités fer determinats comentaris i apunts legals perquè perjudicaven la cadena i la productora que li paga la nòmina. Tot i així ha continuat".

A més, des d'Informalia apunten que Mediaset no veia amb bons ulls que Isabel Rábago estigués, suposadament, assessorant Bárbara Rey per interposar demandes contra la cadena i productora. "No es podia tenir asseguda en un sofà de la cadena una persona que recomanava com a advocada prendre mesures contra la seva empresa", comenten fonts properes al cas.

| Mediaset

I és que Telecinco estaria decidida a evitar errors del passat, com els comesos durant l'emissió de la docuserie de Rocío Carrasco, on la polarització del públic va causar controvèrsia. En aquest context, el radicalisme d'Isabel Rábago respecte al cas de Bárbara Rey hauria estat vist com un risc addicional.

L'última acció que hauria colmat el got, segons les fonts, va ser la seva presumpta participació en la preparació d'una macrodemanda de Bárbara Rey. Es tractava d'una acció legal contra la cadena, les seves productores i diversos col·laboradors, en la qual es detallava "on s'ha dit cada cosa".