La inesperada proposta de Nacho Olaizola que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

L’Úrsula aconsegueix portar en Julio, personatge de Nacho Olaizola, al seu terreny, provocant que aquest faci una proposta a en Rafael. Aquest dimarts 3 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Don Hernando va aprofitar un moment a soles amb la Bàrbara per parlar amb ella, però la conversa va donar un gir. La Matilde va insistir amb la Raimunda: la seva salut empitjorava ràpidament i l’Atanasio mereixia saber què passava. D’altra banda, el duc va advertir la Mercedes que qualsevol atac a la Victoria seria considerat un atac personal.

José Luis va irrompre en el moment just per impedir que l’Adriana i en Julio abandonessin 'Valle Salvaje'. Tot i que en Julio va intentar plantar cara, el duc no va donar el seu braç a tòrcer i va deixar clar que la seva decisió era ferma. A més, per sorpresa de l’Adriana, algú finalment li va mostrar el seu suport en el seu conflicte contra l’Úrsula en descobrir la veritable cara de la noia.

En audiències, durant el passat mes d’abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l’alça setmana rere setmana, promig d’un 9% de quota i més de 700.000 espectadors.

Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje',en Felip es presenta davant la Victoria i la Mercedes amb una nova notícia que canviarà completament el destí d’una d’elles. El seu canvi d’actitud té un clar detonant: la seva última conversa amb en Bernardo, qui va apel·lar directament al seu sentit de l’honor. Tot i la seva determinació per desvelar-ho tot, en Felip exigeix primer els diners que la Mercedes li va prometre.

En Julio, personatge de Nacho Olaizola, no triga a assumir el seu paper i busca en Rafael amb una proposta que marcaria un abans i un després. A les cuines de la Casa Gran, l'Eva continua estirant la mentida sobre el seu matrimoni amb l'Amadeo i la paternitat d'en Francisco, cada cop més difícil de sostenir.