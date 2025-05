La petició d'Ana Fernández que dona un gir de 180° al futur de 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, demana a el senyor Pedro que retiri la seva oferta per les accions. Aquest dimecres 21 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Teo seguia amb una actitud difícil que portava a Gema pel carrer de l'amargura. Manuela va alertar a Claudia sobre Raúl: era un fresc. Francisca va caure malalta i algú va haver de substituir-la per a les vendes a domicili, mentre Pelayo va rebre un avís sobre doña Clara: estava ferida.

D'altra banda, Andrés va revelar a la seva família la seva decisió respecte al xantatge de María, mentre que Joaquín i Luis van fer una oferta a María per les accions de Julia. Gema es va obrir amb Fina per parlar del rebuig que sentia per part de Teo. Carmen i Claudia van ser víctimes d'un robatori mentre feien les vendes a domicili. Andrés i Begoña van intentar parlar amb María perquè abandonés el seu xantatge i atengués a raons.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va serla sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Digna, personatge d'Ana Fernández, demana a el senyor Pedro que retiri la seva oferta per les accions de Julia. Doña Clara s'ha trencat un braç i passarà uns dies recuperant-se a casa De La Reina. Tasio s'assabenta del robatori de la furgoneta que han patit Carmen i Claudia, i demana ajuda a Marta per solucionar-ho. Raúl vol acudir a ajudar Carmen i Claudia, però tenia un compromís amb María.

Digna s'obre amb Irene i li revela la decepció que sent per la manera d'actuar de el senyor Pedro en la compra de les accions de Julia. Carmen i Claudia, mentre esperen que vinguin a ajudar-les, temen per estar, de nit, en un barri perillós. el senyor Pedro comunica a María que respecta la seva decisió de no vendre-li les accions de Julia, però li demana alguna cosa a canvi