Alessandro Lequio sentencia el nou projecte d'Isabel Pantoja amb una acusació

La decisió d'Isabel Pantoja de realitzar una sèrie sobre la seva vida ha generat un intens debat al plató de 'Vamos a ver'. Segons Antonio Rossi, aquesta producció serà un recorregut sense reserves pels moments més rellevants de la vida de la tonadillera. Aquesta inclourà el seu pas per la presó i podria ser clau per resoldre els problemes econòmics que afronta.

"En setmanes podrem dir que s'haurà tancat, que s'haurà arribat a un acord", avançava Antonio Rossi, deixant entreveure que el projecte està a punt de materialitzar-se. Segons el col·laborador, l'artista està disposada a abordar la seva vida amb total transparència: "Parlarà de tot, de tothom. Vol abordar la presó amb profunditat, sense cap tipus de problemes, i tot el que ha passat per la seva vida des que va néixer fins al dia d'avui".

La sèrie, tal com la descriu Antonio Rossi, no tindrà cabuda per a omissions ni mitges veritats: "No s'ometrà cap capítol destacat de la seva vida". A més, va assegurar que Isabel Pantoja desitja tractar especialment el que va ocórrer durant la seva estada a la presó: "No ometrà, ni ocultarà, ni obviarà".

| Mediaset

"La sèrie és ficció, encara que estigui explicada per ella. Al públic americà no li interessa María del Monte, és un altre públic diferent. Explicarà capítols desconeguts de la seva vida, a la seva manera i forma i com ella vol. María del Monte no és algú de pes a Mèxic o Perú", afegia Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

Aquestes declaracions van provocar una reacció immediata d'Alessandro Lequio, que va criticar obertament l'enfocament del projecte: "Un documental o una sèrie sense parts de la seva vida és una estafa a l'audiència. Al segle XIX, les grans artistes s'inventaven la seva biografia. Ara, al segle XXI això és inviable perquè tots hem viscut el minut a minut de la seva vida. Explicar-ho a la seva manera és igual que mentir".

| Mediaset

La resposta d'Antonio Rossi no es va fer esperar: "Alessandro és ficció i no explicarà el que tu vulguis de María del Monte. Al públic americà no li interessa". Verónica Dulanto, per la seva banda, va afegir: "El promotor té un objectiu que és el públic sud-americà, aquells episodis que Isabel vol passar per alt a Espanya no els hi passaríem".

Alexia Rivas també va expressar a 'Vamos a ver' el seu desacord amb un enfocament ficcionat: "Per veure alguna cosa ficcionada doncs un guió, una pel·lícula i punt. Nosaltres volem saber la veritat, no el que ella vulgui explicar".

Davant l'intercanvi d'opinions, Joaquín Prat va posar una mica de calma: "Ni està rodada ni editada i jo estic desitjant veure-la. Sigui per una cosa o altra". Finalment, Alessandro Lequio va rematar amb una advertència: "Donaré un exemple. Callar està malament, però explicar les coses de diferents maneres és mentir. Si diu que la van ficar a la presó per un delicte ecològic estaria mentint".