El nou fitxatge de 'La Promesa' que dona un gir de 180º a la vida d'Amparo Piñero

'La Promesa' continua consolidant-se com una de les sèries més exitoses de TVE. Després del multitudinari casament entre Jana i Manuel, que va aconseguir un impressionant 15,5% de quota de pantalla i més de 1,3 milions d'espectadors, la ficció continua apostant per nous personatges. Amb més de 500 episodis emesos i enfrontant-se a una ferotge competència, la sèrie ha demostrat que continua en plena forma.

A més, la producció també ha estat guardonada amb un Premi Emmy Internacional a la Millor Telenovel·la, un reconeixement que destaca la qualitat de les sèries diàries a Espanya. Per continuar oferint trames dinàmiques i sorprenents, 'La Promesa' incorpora un nou personatge, Jacobo, interpretat per l'actor Gonzalo Ramos.

L'actor madrileny és ben conegut per la seva trajectòria en televisió. Va debutar amb petits papers en sèries com 'Hospital Central', però el seu gran salt a la fama va arribar amb el seu paper de Julio a 'Física o Química', on va ser protagonista durant cinc temporades.

| RTVE

Després del seu pas per la icònica sèrie juvenil d'Antena 3, Gonzalo Ramos va formar part de 'Amar en tiempos revueltos', interpretant Carlos Robledo en més de 200 episodis. La seva carrera ha continuat amb participacions a 'Acacias 38' i a la pel·lícula 'Encontrarás dragones' de Roland Joffe. A més, en els últims anys ha desenvolupat projectes teatrals com 'La Saga' i la pel·lícula 'De repente Luna' al costat de l'actriu Amy Gutiérrez.

A 'La Promesa', Gonzalo Ramos s'incorpora com Jacobo, un personatge envoltat de misteri la arribada del qual estarà lligada al retorn de Martina d'un viatge. La seva relació generarà moltes incògnites i sospites dins de la trama, a més d'obrir la possibilitat d'un casament per a Martina i provocar el probable recel de Curro. L'esperat debut de Jacobo tindrà lloc en el capítol 517 de 'La Promesa', que s'emetrà aquest dijous 30 de gener.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels majors avantatges històrics. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.