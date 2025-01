Sonsoles Ónega dona la sorpresa defensant Broncano davant d'una crítica de Pablo Motos

Sonsoles Ónega, que està a punt de tornar a 'Y ahora Sonsoles' després de les vacances nadalenques, ha compartit la seva opinió sobre el panorama televisiu actual. La presentadora, entre altres temes, ha parlat de l'impacte de 'La Revuelta' i la competència a les tardes de televisió. Durant la xerrada, també va reflexionar sobre la situació de Telecinco, la seva antiga casa, i la seva experiència liderant el magazín d'Antena 3.

Preguntada sobre si Antena 3 i Telecinco representen "les dues Espanyes", Sonsoles Ónega va expressar que la cadena de Mediaset "està sent desbancada en aquesta tasca de ser mirall d'Espanya. Crec que serà així fins que es redefineixi". A més, en aquesta entrevista a El Español, va afegir: "No sé en quina Espanya està, doncs quan jo hi treballava ho tenia molt més clar".

Respecte a l'enfrontament directe amb 'TardeAR', Sonsoles Ónega va restar importància al duel, afirmant que "les guerres són cícliques". De fet, va celebrar que ara el focus estigui sobre altres figures com David Broncano i Pablo Motos. "Deien que no teníem publicitat; ja la tenim i ens continua sortint bé el compte de resultats", va assenyalar, referint-se a les crítiques inicials cap a 'Y ahora Sonsoles' per l'absència de pauses publicitàries.

| Atresmedia

"El de poder fer una pausa en el programa hauria de ser un dret. Fèiem dues hores sense publicitat. Després gairebé tres... Tu saps la resistència que cal tenir? Jo continuava bevent aigua i sortia del plató amb la cremallera a punt de rebentar", explicava amb humor Sonsoles Ónega.

La presentadora també va descartar introduir contingut polític en el seu espai: "Mai no hem volgut la política com a ingredient del magazín. Encara intento encunyar una definició de magazín, però no he estat capaç. Quan hem posat política, no ha anat malament en termes d'audiència, però és una decisió de continguts, res més".

Sobre 'La Revuelta', un dels estrenes més comentats de la temporada, Sonsoles Ónega també es va mullar: "En un dels bàndols, necessitaven munició davant d'un producte tan consolidat com 'El Hormiguero'. Van irrompre amb quatre trets a l'aire. David Broncano s'ha defensat de coses que s'han dit i que no m'han semblat bé: que si va signar el seu contracte a Moncloa, que si tal i qual... 'La Revuelta' és la novetat de la temporada. Veurem".

Unes inesperades paraules de Sonsoles Ónega que van directament contra Pablo Motos, tenint en compte que a 'El Hormiguero' van parlar del contracte de David Broncano des del Govern.