Primeres imatges de 'El cuco de cristal', sèrie de la novel·la de Javier Castillo

'El cuco de cristal', la nova i esperada sèrie de Netflix, ha conclòs el seu rodatge. La ficció de sis capítols, produïda per Atípica Films, s'ha rodat entre Extremadura i la Comunitat de Madrid. 'El cuco de cristal' està basada en el bestseller de l'escriptor espanyol Javier Castillo publicat per Suma (Penguin Random House).

La sèrie narra la història de Clara Merlo (Catalina Sopelana), metgessa resident de primer any, que pateix un infart fulminant que l'obliga a sotmetre's a un trasplantament de cor. Encara convalescent, la jove sent la necessitat de conèixer el seu donant. Això la porta a un petit poble d'interior, per conèixer la vida del jove que li va donar el seu cor.

Clara s'endinsa així en un lloc ple de secrets, en un misteri que s'estén durant vint anys. Una història en un poble hermètic en el qual, just el dia de la seva arribada, desapareix un nadó en un parc públic.

D'aquesta manera, 'El cuco de cristal' està protagonitzada perCatalina Sopelana ('El vecino'), Alex García ('El inmortal'), Itziar Ituño ('La casa de papel'), Iván Massagué ("El hoyo"), Tomás del Estal ('Clanes') i Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas').

Cal destacar que Jesús Mesas i Javier Andrés Roig ('La chica de nieve', 'Estoy vivo') són els encarregats d'aquesta adaptació a la pantalla. A més, la sèrie està dirigida per Laura Alvea ('Ánimas') i Juan Miguel del Castillo ('La novia gitana').

Per tant, Netflix continua apostant per la ficció de la mà de les novel·les de Javier Castillo després de l'èxit de les dues temporades de 'La chica de nieve'. En la segona entrega, estrenada el passat 31 de gener, Miren investiga aquesta vegada un col·legi elitista que sembla estar al centre de la desaparició i assassinat de dos joves. Ho fa juntament amb Jaime, un periodista d'investigació que arriba al diari Sur fugint del seu passat i intentant recuperar la seva reputació perduda.

Misteris, secrets, mentides i uns personatges tan plens de ferides com la pròpia protagonista. La sèrie està protagonitzada per Milena Smit ('El hoyo') en el paper de la periodista Miren Rojo. Per la seva banda, Miki Esparbé ('Smiley') es va incorporar al repartiment i van reprendre els seus papers Aixa Villagrán ('La mesías') i Marco Cáceres.