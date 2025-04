Prime Video llança el tràiler de l'esperada segona temporada de 'Memento Mori'

Prime Video ha llançat el tràiler i el pòster de la segona temporada de 'Memento Mori', amb Yon González com a protagonista, que s'estrenarà el pròxim 25 abril. Aquesta nova entrega adaptarà la segona part de la saga literària "Versos, cançons i trossets de carn", escrita per César Pérez Gellida, guanyador del Premi Nadal 2024. Aquest intens thriller policíac estarà disponible en exclusiva a Prime Video com a part de la subscripció Prime.

Produïda per Zebra Producciones (Grup iZen), la segona temporada de 'Memento Mori' continuarà el duel entre Augusto (Yon González) i l'inspector Sancho (Francisco Ortiz). Aquest intentarà detenir l'assassí després que fugís amb Erika (Olivia Baglivi) de Valladolid. L'obsessió per detenir-lo portarà a Sancho al límit, mentre Augusto segueix amb la seva obra poètica i mortal.

Mentrestant, Carapocha (Juan Echanove) treballarà contrarellotge per salvar la seva filla de les urpes de l'assassí. A la història s'hi suma Gracia Galo (Anna Favella), una inspectora italiana intel·ligent i temperada amb gran maduresa emocional que arriba per equilibrar Sancho.

Memento Mori - Temporada 2 - Tráiler Oficial | Prime Video España

Cal destacar que 'Memento Mori' s'ha rodat en diverses localitzacions de la Comunitat de Madrid, Canàries i Trieste (Itàlia). També a Valladolid, ciutat on l'autor César Pérez Gellida es va inspirar per a l'escriptura de les novel·les.

La segona temporada de 'Memento Mori' compta amb Jose Velasco ('El Cid'), Sara Fernández-Velasco, Luis Arranz, Marco A. Castillo i Ibón Celaya en la producció executiva. També amb Marco A. Castillo i Fran Parra en la direcció, i Luis Moreno, Cristina Pons ('Day One') i Luis Arranz en guió.

D'altra banda, Prime Video ha confirmat una tercera temporada de 'Memento Mori', que posarà fi a l'enfrontament entre Augusto (Yon González) i l'inspector Sancho (Francisco Ortiz).

Així va ser la primera temporada de 'Memento Mori'

Recordem que, la primera temporada de 'Memento Mori', comença quan el cadàver d'una jove amb les parpelles amputades apareix a Valladolid. L'inspector Sancho (Francisco Ortiz) presagia una cadena d'homicidis. Amb el suport de "Carapocha" (Juan Echanove), un dels majors experts en assassins en sèrie, segueix el rastre d'Augusto (Yon González).

Es tracta d'un sociòpata de gustos refinats que va deixant cadàvers per la ciutat. Aviat descobreixen que es troben davant d'un assassí que comet crims amb banda sonora i signa els cossos de les seves víctimes amb poemes. El que no sap Sancho és que la persecució es convertirà en un duel molt personal.